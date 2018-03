Publicado en: Actualidad, Política

Mar 2, 2018 7:48 pm

El coordinador de la asociación civil de Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, dijo que el derecho a elegir en este momento no es libre y no hay condiciones para participar en las elecciones, ya que el jefe del Estado no puede dar órdenes o indicar normas a un poder público autónomo como lo es el electoral, reseñó Unión Radio.

En su opinión, dirimir los conflictos a través del voto es la garantía de democracia para los ciudadanos, pero si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene claro que las elecciones deben ser cuando lo indica la ley, trastoca los derechos de los ciudadanos.

El abogado pidió como garantía que el CNE “recupere su autonomía y se libere de disciplina partidista”, respete las reglas y actualice el Registro Electoral Permanente (REP), permitiendo a los venezolanos inscribirse y facilitar los procesos para que aquellos que están en el exterior puedan hacerlo en los consulados, y ejercer su derecho a elegir sin más requisitos que la cédula de identidad.

En conversación a el programa Por donde vamos, transmitido por Unión Radio, agregó que el Plan República debe limitarse a la custodia externa de los centros de votación.