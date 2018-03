La Seguridad del Estado no logró amedrentar el miércoles a la editora de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), Dulce Amanda Durán, a quien amenazaron con abrirle un proceso por peligrosidad social predelictiva, un delito por el que podría ser condenada a 4 años de cárcel.

Durán dijo a Martí Noticias que no cedió a las presiones de la policía política cubana para que deje su trabajo como encargada de Sección e Información de la CCDHRN.

“Esa es mi decisión. Yo voy a seguir con mis ideas, con mis ideales y mis ganas de seguir trabajando en la Comisión, hasta siempre, hasta que sea. Yo, me mantengo en mi misma posición y se lo dejé claro a ellos, que yo no estoy haciendo nada ilegal, ni estoy cometiendo ningún delito”, aseveró.

Los agentes castristas mostraron su disgusto tras escuchar su decisión.

“Bueno, reaccionaron de mal estado. Me dijeron: cómo tú mantienes esta posición, que vas a seguir trabajando en la Comisión, nosotros insistimos en abrirte el expediente de peligrosidad. De momento no te vamos a molestar más; pero en el próximo encuentro vamos a hablar contigo. Es decir, que en los próximos meses, días me volverán a citar”.

Durán señaló que la policía política le dijo que era posible que no le permitieran viajar a la VIII Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima, Perú, entre el 13 y 14 de abril de 2018.

“Vamos a ver si de aquí a abril tú viajas o no”, le dijo el oficial de la Seguridad del Estado.

El tema principal de la Cumbre de las Américas será la gobernabilidad democrática y corrupción, desarrollo sostenible y aspectos de cooperación, institucionalidad internacional y alianzas público privadas.

La activista de derechos humanos señaló que en las otras citaciones la policía política había hecho énfasis en lo que estaba trabajando, “a qué me dedico, si he sabido de Elizardo Sánchez (coordinador del CCDHRN), que en este caso está en el exterior”.

La joven explicó que “estas situaciones a partir de enero hasta la fecha han sido amenazándome de que me van a abrir un expediente de peligrosidad social predelictiva, que en caso de que no me pusiera a trabajar en una organización de ellos, del Estado, podría ser encarcelada hasta cumplir cuatro años“.

Agregó que “esas últimas citaciones, las últimas cuatro, han sido recalcándome eso, que si no me pongo a trabajar me van a abrir un expediente de peligrosidad, que de hecho ya me tienen abierto el expediente, lo tienen archivado ahí”.

Durán tiene 27 años de edad y lleva cinco trabajando con el CCDHRN, donde tiene un papel clave, debido a que los informes que ayuda a confeccionar “son las fuentes de información más difundidas y confiables sobre la situación de los derechos humanos en la isla, y son ampliamente utilizados por gobiernos extranjeros, periodistas y organizaciones de derechos humanos que observan la situación (en Cuba)”, explicó María Pía Alvira, representante de la organización Civil Rights Defenders.

Un informe publicado este jueves por esa comisión reportó por lo menos 347 detenciones arbitrarias de disidentes cubanos durante el pasado febrero, una cifra superior a las registradas en los dos meses anteriores.