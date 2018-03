Publicado en: Actualidad, Nacionales

El presidente de la Comisión de Asuntos Interiores, Seguridad y Defensa del Parlamento del Mercosur (Parlasur), José Gregorio Correa, exhortó a la Cancillería de la República a realizar jornadas especiales en los consulados para la atención de los venezolanos en el exterior.

Correa rechazó que el gobierno no entienda que “cada venezolano que está en el exterior tiene un nombre y un rostro, no puede ser que los consulados no atiendan las necesidades de los ciudadanos que se encuentran en otras fronteras. Debo recordar que el consulado debe acompañar a un venezolano en el exterior desde su nacimiento, hasta su muerte y no ha sido así”.

En ese sentido, el también diputado a la Asamblea Nacional por el estado Cojedes, detalló que la sede diplomática que se encuentra al sur de la Florida, tiene más de ocho años que no atiende a los ciudadanos venezolanos y “mi llamado es, que un consulado que estuvo cerrado por tanto tiempo y causándole tanto daño a los venezolanos que viven allá, que se haga una jornada especial de atención, que no sea en horario restringido”.

Agregó un llamado, pues “el Consejo Nacional Electoral, que es el responsable del Registro Civil, no para el Registro Electoral, sino para que atienda a los ciudadanos en el extranjero. Queremos un Consulado que se ocupe de los venezolanos en el exterior que le pueda decir a los venezolanos ‘aquí tiene un sitio para atenderlo’. Eso no ocurre en el sur de la Florida ni en ninguno de los consulados”.

José Gregorio Correa recordó que los consulados son para todos y no para algunos, así como, resaltó que el acuerdo firmado por los candidatos presidenciales no representa las condiciones electorales más óptimas, pues a su juicio, en el caso puntual de las reubicaciones de centros electorales no debe ser condicionado sino un deber el Poder Electoral.