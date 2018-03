Mar 3, 2018 1:19 pm

Pese al ataque con ácido que sufrió hace ocho años y que la hizo perder la vista, la iraní Massumeh Attaie no quiere ser considerada solamente como una víctima. Ella también quiere ser reconocida como una artista. AFP

Esta mujer de 35 años no logró obtener justicia por el ataque brutal de su suegro, que la desfiguró al lanzarle ácido en el rostro porque ella se atrevió a pedir el divorcio.

Massoumeh Attaie does not want to be defined only by the evil that drove her father-in-law to blind her with acid. She wants to be known as an artist. The 35-year-old Iranian never got vengeance for the brutal attack eight years ago that left her permanently disfigured. pic.twitter.com/TqaOyZgwS8

