Publicado en: Salud, Titulares

Mar 3, 2018 12:23 pm

Quedé pasmado cuando la asistente ocupacional, con formulario en mano y mirándome por encima de las gafas, me dijo “es que si eres venezolano no puedes participar en este programa”. Sólo estábamos ella, una camilla de colchón recién comprado y un plato de rosquillas, publicó diáporavenezolana.com.

El tobo de agua fría sucedió esta mañana en una clínica del centro de Londres; esas con puertas automáticas y recepción de botones parlantes. Olor a plástico. A creación. De espalda a las secretarias, una pancarta gigante con el retrato de un grupo de jóvenes, todos riéndose entre ellos, y la consigna “Everybody can become a sperm donor” (cualquiera puede convertirse en un donador de esperma). Era la misma imagen que me había saltado repentinamente en la cara la noche anterior, a través de una ventana emergente, mientras navegaba por Internet y leía “Consecuencias genéticas y físicas del Holocausto”.

Sin prestar atención, cerré la publicidad y seguí leyendo:

“Según investigaciones de la BBC, luego de declararse finalizada la Segunda Guerra Mundial, gran parte de los sobrevivientes judíos quedaron privados de su capacidad reproductiva por el simple hecho de que las pésimas condiciones alimentarias durante los años de concentración acarrearon serias complicaciones clínicas, las cuales redujeron la expectativa de sus futuras descendencias”.

La portada del artículo era una foto en blanco y negro de una serie de cuerpos raquíticos que imagino estaban aislados en cualquier parte de Polonia, lugar donde iré en un par de semanas. Los retratados eran judíos de un horrendo aspecto, con los cachetes hundidos y la vista perdida. Polacos atrapados en una realidad totalmente ajena a sus aspiraciones personales.

Pero la publicidad reapareció de pronto, brillándome los ojos desde la pantalla de la laptop cual virus impertinente. Dona tu esperma y contribuye a la nación. Estudié aquella foto de jovénes y carcajadas, esa de la recepción de la clínica y dudé por un segundo. Pensé: “¿por qué no?”. Arriésgate.

Así que me paré, pedí una cita médica y, en cuestión de horas, estaba ya siendo interrogado por un montón de lápices a carboncillo y hojas cuadriculadas. Explica tu árbol genealógico. Pues, mis padres, caraqueños; yo, 23 años en Guarenas y dos en Londres. Ninguno es hipertenso, nadie con cáncer… ¿Qué más quieren saber?

La temática consistía en superar una serie de exámenes médicos para luego inscribirse en uno de los tantos bancos de esperma existentes en Inglaterra. No obstante, a pesar del aire modernista de la sanidad inglesa y su “cultura inclusiva”, la tipa era tajante: “No aceptamos a nadie que venga de Venezuela”. Y es que faltando casi nada para que yo firmase los últimos papeleos, la mujer se acordó de un “piccolo” detalle:

Tienes pasaporte italiano pero ahora es que estoy viendo que no naciste en Italia sino en una ciudad que se llama Ca…ca, ¿es Caracas?

Para seguir leyendo pulse aquí