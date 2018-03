Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 3, 2018 7:36 pm

Cuando una mujer se propone conquistar a un hombre comienza por analizar su personalidad y forma de vida. Pero si él no da indicios de querer algo más y no se deja conocer, conquistarlo será una tarea difícil.

Encontrar intereses comunes, mantener cierto misterio y el sentido del humor son algunos de los consejos claves que tienes que seguir:

CUIDA EL LENGUAJE CORPORAL

Se puede seducir también a través de los gestos. El contacto visual es imprescindible, ya que demuestra interés en el interlocutor y confianza. Se puede jugar mucho con la mirada, lanzarle sonrisas o apoyarse en sus hombros.

SÉ DIVERTIDA

También se conquista a través de las risas y el buen sentido del humor. Las personas, en general, buscan divertirse y distraerse de sus problemas; si podemos lograr esto, tendremos muchos puntos a nuestro favor.

DEJA A UN LADO LA VERGÜENZA

Imagina que nadie te mira y aproxímate a él. Los demás están muy ocupados pensando en sus cosas y no están mirando cómo actúas, y si lo hacen, no tienen idea de que al chico que te acercas no te conoce, así que, lo único que podría delatarte es tu nerviosismo.

GANA SU CONFIANZA

Para ello tienes que actuar con mucha cautela, pues los hombres, ya sea por timidez u otras cuestiones, suelen huir de las mujeres que les fuerzan a establecer lazos afectivos demasiado deprisa. El truco está en hacerlo con naturalidad, dejando que él siga su ritmo.

NO LO INTIMIDES

No hagas lo que los hombres hacen cuando tratan de conquistar a una chica. Cuando ellos buscan una cita, relación o un beso se paralizan hasta no poder entablar una conversación y entonces, el momento se hace incómodo para ambos.

No dejes que la percepción de alguien te aturda. Sonríe, pídele una opinión y escúchalo con atención.

SÉ AGRADABLE

Tal vez él quiera conocerte y por eso te invitó a pasar un rato con sus amigos y amigas, debes conversar con todos, ya que si sólo entablas una conversación con él, sus amigos estarán interrumpiéndote todo el tiempo y lo alejarán de tu lado, bloqueándote de futuras interacciones.

El truco es comenzar una charla amena con todos para que se formen una opinión de ti y hablen contigo. Cuando lo hayas logrado, bajarán su guardia y después podrás focalizar tu conversación con tu chico.

COMIENZA UNA CONVERSACIÓN REAL

En lugar de preguntarle si va mucho a ese lugar, cómo está el clima o simplemente, cómo está, deberías centrarte en una conversación que evite ser cortante o con silencios incómodos. Busca algo que tengan en común, no importa cuán pequeño sea. Pídele su opinión y haz que se sienta cómodo con una conversación fluida.

SÉ MISTERIOSA

Hay que mostrarse interesante, pero no contarle todo el primer día. De esta manera creamos intriga en él y le hacemos interesarse más por nosotras.

MUÉSTRATE SEGURA DE TI MISMA

La seguridad resulta muy sexy en una mujer, pero hay que tener cuidado y no caer en la prepotencia. Debemos demostrar lo mucho que valemos, y dejar claro que somos conscientes de ello.

Nota tomada de Soy Carmín