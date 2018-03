Publicado en: Actualidad, Nacionales, Política

Mar 4, 2018

El candidato presidencial Henri Falcón insistió en que tiene las claves y el apoyo de los venezolanos para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro y su candidatura.

LaPatilla.com

“El gobierno es derrotable en las próximas elecciones y por eso insta a la división de la oposición, para generar desconfianza en la población”, expresó Falcón durante una entrevista grabada y transmitida por el canal Televen.

Indicó que agradece el apoyo del partido socialcristiano Copei, que -a su juicio- “me respalda porque es plural, pero el tema central que reclama el país la confrontación es la economía. Creemos que la verdadera Unidad es la unión nacional. Mis amigos son de la Mesa de la Unidad Democrática y las alianzas deben permanecer en el tiempo. Yo no he creado una división en la organización. Si salimos unidos le ganamos al Gobierno pero tenemos que dejar de lado la mezquindad y el inmediatismo”.

Recalcó “la población opositora está en el 80% que reclama la gestión de este Gobierno. La gente quiere escuchar de los políticos en cómo vamos a resolver el tema de la miseria (…) En las elecciones regionales se cometieron errores y se perdieron más de 3 millones de votos”.

Su primer mandato cuando sea Presidente de la República es la liberación de los presos políticos, tema que considera que debe ser abordado en un nuevo gobierno. “Yo estoy con Venezuela y con el pueblo. No me importa que no me quieran(…) Mi primer ordenamiento cuando sea Presidente es la liberación de los presos políticos, porque en el país tiene que haber libre pensamiento. Luego haré políticas para corregir la economía, y lo primero es poner a producir los campos”.

Agregó que “mi propuesta es el problema de la economía. Queremos tener las mejores relaciones con Estados Unidos porque es nuestro mayor aliado. Estoy dispuesto a hablar con quien tenga que hablar. Vamos a gobernar con todo el país y nos vamos a sumar para un mejor futuro para Venezuela, sin excepción. Quiero ser el presidente del progreso y de la unidad”.

Al ser consultado sobre quienes conformarían su gabinete de Gobierno, indicó que “llamaría a los más capaces, los comprometidos, quienes nos unan y nos haga prósperos”.