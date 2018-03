Publicado en: Actualidad, Política

Mar 4, 2018 1:20 pm

Unión para sacar democráticamente “al mayor responsable de la crisis que sufre el pueblo venezolano”. Juan Pablo Guanipa, líder opositor, fustigó que un “irresponsable” como Nicolás Maduro no solo aspire a la reelección sino que además imposibilite que los venezolanos le pasen factura a través del voto. “Maduro se presenta como candidato presidencial como si no hubiera roto un plato. Baila y sonríe mientras el pueblo muere de hambre, por falta de medicinas o por inseguridad. Aspira ser reelecto sin apoyo popular y por eso controla el proceso y a quienes lo dirigen. Es una vergüenza para la historia”.

Luego de la postergación “manipulada” de la fecha electoral para el mes de mayo, la posición de la Unidad Democrática sigue firme. No participar en el proceso por falta de garantías continúa siendo la determinación de la coalición opositora. “Nosotros no queremos ni vamos a participar en un proceso sin condiciones y hemos tomado la decisión de luchar porque se den esas condiciones, necesarias para que el pueblo sienta la confianza de que su voto será respetado”.

Esas condiciones pasan por la conformación de un CNE equilibrado; revisión del Registro Electoral e inscripción de nuevos votantes y reubicación –sin condicionar su legalidad en esos países– de los que se han ido al exterior; modificación de la fecha pero con la posibilidad de que se pueda cumplir un cronograma que incluya observación internacional con todas las de la ley, con la presencia activa y auditoría de esa observación desde el día 1 y desde el paso 1 del cronograma; restitución de la habilitación de partidos y dirigentes políticos; igualdad de oportunidades en todas las fases de la campaña electoral; cese del grosero ventajismo y de la presión al elector a través de puntos rojos, cajas de alimentos, bonos y voto asistido; la realización de primarias como lo establece la Constitución; entre otras.

Luchar por verdaderas elecciones

Sobre la postulación de Henri Falcón como contrincante de Nicolás Maduro, Guanipa ratificó que quien sostiene su candidatura sin verdaderas garantías electorales, se está prestando a participar sin reglas “siguiéndole el juego a Maduro y sus cómplices”. “La dictadura quiere dividir y para eso crea candidaturas, inventa y proscribe partidos, inventa alianzas, resucita muertos, habilita o inhabilita dirigentes desde sus intereses. Van a tratar de hacer todo lo que se les ocurra y nuestra respuesta siempre tiene que ser la unidad. Responder unidos es responder con fuerza. Quienes se inscriben para avalar una elección sin condiciones, son parte del mismo show, de la misma farsa que está siendo desconocida por el mundo entero”.

“El noble pueblo de Venezuela es paciente pero no es pendejo. Se equivocan quienes lo subestiman. Porque los venezolanos queremos un cambio. Y una campaña electoral no se gana con candidatos o dirigentes disfrazados de demócratas, se gana rescatando la democracia. Aquí no hay medias tintas. Los que se presten para el juego de Maduro, están del otro lado. Debemos seguir luchando unidos para rescatar la democracia, para reestablecer el hilo constitucional y para recuperar las instituciones secuestradas por un grupo de irresponsables ilegitimados”.

