Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 4, 2018 9:48 am

El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, considera que en un país democrático no se puede limitar la participación de los líderes fuertes a unas elecciones.

LaPatilla.com

“En democracia no puede ser que todos los líderes fuertes en la oposición sean perseguidos políticos por supuestos delitos. Hay una elección no competitiva y eso es cierto. No puedes elegir a quien quieres, si no los que el Gobierno deja participar, entre ellos, Leopoldo López quien se encuentra como preso político; Henrique Capriles ahora inhabilitado; partidos políticos perseguidos como Voluntad Popular y Primero Justicia, entre otros puntos”, indicó León durante una entrevista grabada y transmitida por el canal Televen.

“En una foto del país ves la preferencia de la población. Allí te das cuenta que Maduro sigue entre 18% y 25-26% de aceptación popular. Es decir, teniendo problemas de interacción pero mantiene la tendencia en votos”, reiteró.

Insistió en que si el Gobierno quiere rescatar la confianza en los venezolanos no puede mantener a los líderes fuertes inhabilitados e imposibilitados para participar en elecciones.

Al ser consultado sobre el proceso de negociación en República Dominicana, León afirma que “para negociar entre Gobierno y oposición ambos sectores deben ceder (…) El país necesita resolver sus problemas con integración, hay que ceder ambas partes. Tenemos que ceder todos para rescatar al país. Es decir borrón, sentarse e ir a un diálogo. No ir a votar no resuelve el problema de la situación del país”.

Recalcó que el candidato Henri Falcón tiene un trabajo complejo en esta corta campaña: convencer a los electores para que acudan masivamente a votar por su opción, aunque no tenga el apoyo de la oposición.

“Arranca una posición muy difícil para la oposición: tiene que unirse para poder ganar. En una campaña corta se pueden producir cambios drásticos en poco tiempo”, sentenció.