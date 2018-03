Caiga Quién Caiga: El Óscar que seguramente ganará Maduro, por @angelmonagas

Publicado en: Opinión

Mar 5, 2018 9:09 pm

Las últimas jugadas de Maduro son dignas de un Óscar y sobre ellas algún día, cuando haya JUSTICIA en Venezuela, se harán películas y documentales, que ganaran no solo Premios como el que comentamos, sino otros. Este período, cualquiera que sea su fin, será motivo de estudio, del cine, de la historia y de la ciencia en general. Se harán foros, será motivo de maestrías, doctorados y estudios sobre violaciones de derechos humanos, crímenes, corrupción, complicidades. Todavía hay cosas que no conocemos de la Segunda Guerra Mundial y se siguen produciendo películas, programas, etcétera, pues, lo mismo sucederá con este periodo ininterrumpido de vejámenes, sacrificios, delitos de lesa humanidad, contra el pueblo venezolano. Si una cosa positiva tiene este lapso triste de la vida nacional, es que estamos siendo todos protagonistas de historias que contaremos a nuestra descendencia. Mis nietos seguramente me dirán ¿Qué hiciste para sobrevivir? ¿Luchaste? ¿Qué hizo este y aquel? ¿Quién fue…? Como no va a merecer Maduro un Oscar. Uno no, varios. Mejores actores, mejor producción, mejor guion. Eso será así. Créanlo o no, pueden escribirlo. No es promesa política. Todo pasara. Todo se recordará y todo se conocerá.

Los que fueron cobardes. Los que huyeron. Los que se vendieron. Los que murieron. Los que tuvieron que irse para sobrevivir y los que lo hicieron para disfrutar lo obtenido.

Villanos y Heróes

Chávez, Maduro, Diosdado, Jaua, Tareck ElAisammi, Tareck William Saab, Jorge y Delcy Rodríguez, las hijas de Chávez, Rafael Ramírez, Aristóbulo, Padrino y mil militares más, Henri Falcón, Henry Ramos, Julio Borges, Manuel Rosales, Leopoldo López, Henrique Capriles, María Corina, Ledezma, Tibisay Lucena (destacada participación) y pare usted de contar. Lula, Fidel, Los Kitchner, Danny Glober, y otros extranjeros cómplices, también tendrán su parte de la obra. Todos serán parte de miles de películas. Vendrán espectaculares actuaciones, efectos. Premios Óscares, Globos, y más galardonaran a los que mejor reflejen la historia más ignominiosa de toda la América.

Guion

Es merecedor de un Oscar, aunque él solo no tiene derecho a ello. Destruir un país rico, llenar de desesperanza al pueblo más feliz del mundo. Hacer huir a nuestros jóvenes y profesionales. Transformar una historia de gloria, en una de horror. De ser receptores de inmigración, a ser un pueblo nómada, capaz de salir por dónde sea. Si Siria produjo 300 mil y es un fenómeno social en Europa, imaginen ustedes una nación que solo en Colombia tiene 700 mil ilegales. Evidentemente muchos serán parte de ese libro.

No sólo destruir un país rico sino acabar con quienes, supuestamente tienen la cura.

“Oscar” A los mejores efectos

Ni Steven Spilberg lo pudo hacer mejor. Visitar cualquier ciudad de Venezuela y observar lo que ha sucedido, es digno de un especialista en efectos especiales. Los Hoteles por ejemplo. Donde funcionaba algunas Cadena importantes. Quien los conoció ayer, en la era pre-revolucionaria y los ve ahora, inmediatamente siente efectos dignos de Hollywood. Cierran restaurantes, que por muchos años, fueron centro de escenas diarias de negocios, romances, conspiraciones. Ver los locales de las cadenas de comidas rápidas o “fastfood”, es parte de la certeza para comprender a donde ha llegado la crisis. Los soldados venezolanos, parecen los extras de una película sobre los campos de concentración nazi. Las carreteras, los hospitales. Las escuelas, las universidades. Como la Cuba de los Castros, cuesta ver un automóvil último modelo y los que existen, en un 90% pertenecen precisamente a los seguidores de Fidel, o “enchufaos”.

La mejor Película

Para muchos analistas ganar las Presidenciales Nicolás Maduro, no depende de los votos, igual ganara. El que gane las elecciones, estará en un limbo constitucional por nueve (9) meses. No reconocido por la comunidad internacional. Los “encuestologos” en una interesada manipulación han señalado que la gente quiere votar. Parcialmente eso se ajusta a la realidad. Si le preguntas si quieren votar dirán sí. Si le agregas los escenarios bajo los cuales se hacen y en las condiciones, sin lugar a dudas la respuesta será NO.

Maduro tiene todo para ganar la película. A pesar de haber destruido el país, de no tener votos, con un rechazo de más del 80%, con la peor inflación, incluso sin tener un liderazgo monolítico del PSUV, dado el enfrentamiento sottovoce con Diosdado. Enfrentado a muchos de los “niños consentidos de Chavez”: Navarro, Giordani, Rodríguez Torres, “El Pollo Carvajal”, Juan Barreto, por señalar algunos nombres.

El agregado de tener presuntamente una oposición que lo enfrenta, no le da mayores créditos para el “Oscar”, pues realmente hasta el presente son actuaciones muy pobres y todas de la misma escuela. “Oscar” al mejor Argumento: Maduro quiere entregarle el poder, a Henri Falcón. Es la transición para irse sin problemas. Eso merece un “Oscar” porque el día que este gobierno caiga, pierda o se vaya, no habrá poder humano que impida el castigo para los culpables.

OSCAR Honorifico a la mejor trayectoria:

Quizá lo que si a mi juicio, es meritorio para que obtenga el Oscar de los Oscar, es haber logrado lo que ni Marcos Pérez Jiménez, Ni el Tirano Gómez y el propio Chávez, pudieron hacer: Exterminar a la oposición. Maduro acabo con los partidos. Perdió toda su fuerza PJ. VP no repunta, aún con Leopoldo en primera página del New York Times. UNT-Rosales perdió control del partido y casi no existe en Zulia. AD, no representa ninguna fuerza, salvo única y exclusivamente el propio Henry Ramos. Ni hablar del MAS, AP y otras especies en extinción, que sobreviven solo en los libros.

Eso creo que merece el reconocimiento de la Academia. En este país, la gente ya no sabe en quien creer y duda de todo. Algunos partidos inauguran nuevas casas pero son estructuras paquidérmicas, dormidas, abúlicas, incapaz de llenar el espacio de un confesionario de una iglesia. Estructuras que perdieron toda capacidad de organizar una protesta, por muy cívica que parezca.

Necesitamos revivir los partidos. Estos u otros. El país busca nuevos liderazgos. Ojalá estos sean los últimos premios que reciba el primer actor de esta nación: Nicolás Maduro Moros y todo su equipo de producción. Algunos faranduleros me dicen que no se trata de una nueva película, sino la reedición de “Lo que El Viento Se llevó”, “Lo que la Revolución se llevó” o más concretamente “Lo que los Revolucionarios se llevaron…”

Posdata: LACAVA está descubierto en Andorra. No podrá llegar a cartelera cinematográfica su película “La última nota”.

REGIÓN CAPITAL

SE CUMPLE: Como lo denunciamos en columnas pasadas, la guerrilla colombiana paga altas sumas en dólares a los jóvenes de la frontera. La Guerrilla no pacificada, la que no se ve cultivando ni en cargos de oficina, luego de disfrutar de altas sumas producto del narcotráfico, no acepto el llamado de paz del Presidente colombiano Santos. Muchos “disueltas” las FARC, se fueron al ELN. Otros no y por eso necesitan venezolanos. Javier Tarazona, presidente del Colegio de Profesores capítulo Táchira, indicó que muchos de los desertores del sistema educativo son captados por los grupos guerrilleros para aumentar el número de esas agrupaciones y operar en actividades del contrabando de gasolina y narcotráfico.

“Hemos documentado casos en los que hay niños que cobran 50.000 pesos al día por trabajar para la guerrilla”, dijo Tarazona. La cifra equivale a poco más de 17 dólares con base en 2.867 pesos por unidad americana según la tasa referencial del mercado en el vecino país. Llevado a la moneda nacional, representa Bs. 2.000.000, es decir, 2,61 salarios mínimos integrales.

“Es un salario que no podría percibir ningún venezolano de manera ordinaria o legal. Es un atractivo laborar para la guerrilla y esto lo sostiene el narcotráfico”, agregó.

Ruge el León Moraria de Aporrea.org: Cito “En el acuerdo firmado entre el candidato Falcón y el gobierno – ante el CNE – en atención a lo discutido y no aprobado en República Dominicana, el punto de la Agenda más publicitado fue la vigilancia del proceso electoral por la ONU. Nombrar a la ONU garante de las elecciones, es como nombrar a Satanás portero del cielo ¿Qué garantía tienen las 11 mil vírgenes? ¿Los fracasos de la ONU en las misiones que le han encomendado, acaso no son prueba suficiente de su inutilidad?…” Una misión de la ONU “fue expulsada por atropellos cometidos contra el pueblo haitiano…”

MALA PERCEPCION La del encuestologo Luis Vicente León. Henri Falcón no lucha contra la mitad de la oposición, o de la MUD. Absolutamente falso y mayúsculo error a la hora de analizar un hecho político. El ex Gobernador lucha contra su propio pasado. Sus propias actuaciones, siempre distintas, jugando siempre a ser el Adán de la historia. Sus silencios y sus palabras, serán su mortaja o el trono donde reinara. Suelo repetir que la auténtica cárcel de los políticos es la que ellos mismos se hacen, cuando hablan o cuando actúan.

GOBIERNO Pego al estómago de los cuadros medios y dirigentes de los partidos de la MUD, cuando incluyó Consejos Legislativos y Concejos municipal. Ya muchos reclaman, anuncian candidaturas, porque en su torpe cerebro lo que piensan es “no me puedo quedar por fuera”. Otros como en el MAS y AP, celebran adelanta y equivocadamente convertirse en primeras fuerzas nacionales y regionales. Pudo haber sido “nockout” fulminante si incluye Asamblea Nacional. Los negociadores de la MUD, hicieron desistir de esto.

ZULIA

CASANOVA ¿Alcalde o qué? Como no criticarlo: Sus defensores y aduladores, señalan que solo vemos el lado negativo. Les respondo: ¿Callar, cuando en medio de todos los problemas, su mayor resultado es anunciar la realización de La Orquídea por Venevisión en el marco de la Feria? Eso solo es negocio para el canal del Tigrito que seguramente cobrara más de 50 mil millones de bolívares por el evento, con la respectiva comisión en dólares del sempiterno Empresario-Artista chavista. Si tiene algo de positivo, los marabinos quieren conocerlo.

INSOLITO: SALUD. Policía municipal tampoco cuenta con asistencia médica

Recibo denuncia del Partido PIZ. Denuncian la suspensión del plan de salud de la Alcaldía de Maracaibo

Empleados del ayuntamiento marabino expresan que desde que el alcalde Willy Casanova tomó posesión, se les eliminó, sin previo aviso, este beneficio laboral.

María Camejo de Pérez, quien desempeña labores como obrera en la Alcaldía de Maracaibo, denunció que el alcalde Willy Casanova suspendió el plan de salud de los empleados sin previo aviso y ahora que debe realizarse un estudio médico no puede por no contar con los recursos económicos. Rita de Pérez también acotó que este nuevo plan de salud no cubre ni la atención por emergencias médicas. “Yo soy viuda de un inspector de la Policía de Maracaibo y tampoco puedo beneficiarme del seguro porque también se los quitaron y ahora mis hijos tampoco pueden ser atendidos en una clínica”. En La Pata del Colibrí discutimos el tema y lo que esperamos es que para cuando se haga el festival, el alcalde haya resuelto los problemas graves de Maracaibo.

SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA LA CENSURA Nuestro twitter, Instagram y periscope @angelmonagas. Estamos de lunes a viernes a las 6am en directo por este link: https://www.spreaker.com/show/ caigaquiencaigaradio Y en http://www.youtube.com/c/caiga quiencaigacqctv