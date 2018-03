Publicado en: Actualidad, Entretenimiento

Mar 5, 2018 12:50 am

Los Premios Oscar celebran esta noche su 90 edición en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). Por segundo año consecutivo, Jimmy Kimmel es el maestro de ceremonias. El cómico ha comenzado la gala haciendo referencia en su monólogo a los escándalos sexuales y el movimiento #MeToo.

Mejor Película – La forma del agua

Partía con 13 nominaciones y La forma del agua termina la gala con los Oscar a mejor película y mejor director. La cinta de Guillermo del Toro narra la historia de Elisa (Sally Hawkins), una empleada de la limpieza muda que trabaja en un laboratorio del gobierno. Su vida cambia por completo al descubrir uno de los experimentos: un hombre-pez que vive encerrado. Elisa empieza a sentir simpatía por este ser y se establece una fuerte conexión entre ambos.

Director – Guillermo del Toro

El director de La forma del agua consigue también la estatuilla tras hacer lo propio con el Globo de Oro y el Bafta.

Actor – Gary Oldman

El actor gana el primer Oscar de su carrera por su papel de Winston Churchill en El instante más oscuro.

Actriz – Frances McDormand

Su papel en Tres anuncios en las afueras, donde encarna a Mildred Hayes, una mujer de 50 años cuya hija ha sido violada y asesinada, ha sido ampliamente aplaudido. La interprete ya ganó un Oscar hace casi 20 años por Fargo.

Actor de reparto – Sam Rockwell

A sus 49 años, el actor se lleva su primer Oscar por su papel en Tres anuncios en las afueras. Competía con Woody Harrelson, su compañero de reparto, por el galardón.

Actriz de reparto – Allison Janney

El papel de Allison Janney en Yo, Tonya como LaVona Golden, la dura madre de la patinadora artística Tonya Harding, le ha valido su primera estatuilla.

Película de habla no inglesa – Una mujer fantástica

Sebastián Lelio es el director de la cinta que ha conseguido el primer Oscar para Chile en esta categoría.

Guion original – Déjame salir

Jordan Peele logra el Oscar al mejor guion original en su debut como director y su tratamiento del racismo combinando humor y terror.



Guion adaptado – Call Me by Your Name

James Ivory se convierte en la persona de mayor edad en conseguir un Oscar, no honorífico, a sus 89 años. Ivory, que compró los derechos del libro Call Me By Your Name, de André Aciman, ha sido el encargado de adaptar el guion e iba a ser también quien dirigiese la cinta aunque motivos personales hicieron que terminase haciéndolo Luca Guadagnino.

Película documental – Ícaro

Bryan Fogel y Dan Cogan tratan en este documental de Netflix cuyo título original es Icarus el dopaje existente en el deporte y su escándalo en Rusia.

Corto documental – Heaven Is A Traffic Jam On The 405



Frank Stiefel cuenta en este corto la historia del artista Mindy Alperb y sus problemas de ansiedad y depresión.

Montaje – Dunkerque

Lee Smith ha sido el encargado del montaje de la cinta de 107 minutos de duración.

Dirección de fotografía – Blade Runner 2049

Roger A. Deakins ha sido el director de fotografía más veces nominado (14 ocasiones).

Banda sonora original – La forma del agua

Alexandre Desplat ha sido el encargado de ponerle banda sonora a la película de Guillermo del Toro.



Canción original – Coco

El tema Remember me, del matrimonio formado por Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez, se hace con la estatuilla a la mejor canción original.

Diseño de producción – La forma del agua

Paul Denham Austerberry, Shane Vieau y Jeff Melvin son los artífices del aspecto del largometraje de Guillermo del Toro.

Diseño de vestuario – El hilo invisible

El diseñador americano Mark Bridges es quien está detrás del premiado vestuario de la película de Paul Thomas Anderson.

Maquillaje y peluquería – Las horas más oscuras



Kazuhiro Tsuji, David Malinowski y Lucy Sibbick han sido los encargados en hacer realidad la transformación de Gary Oldman en Winston Churchill.



Edición de sonido – Dunkerque

Richard King y Alex Gibson han sido los premiados por la edición de sonido en la película bélica.



Mezcla de sonido – Dunkerque

Nuevo premio de sonido para la cinta de Christopher Nolan. En esta ocasión los autores son Mark Weingarten, Gregg Landaker y Gary A. Rizz.



Efectos especiales – Blade runner 2049

La cinta supera a Guardianes de la galaxia vol.2, Kong: La isla calavera, Star Wars: El último Jedi y La guerra del planeta de los simios.



Película de animación – Coco

La película dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina cuenta la historia de Miguel, un joven con el sueño de convertirse en leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia.

Corto de ficción – The Silent Child

La protagonista de esta cinta británica de 20 minutos de duración es una niña sorda de seis años que vive en el más absoluto silencio hasta que un día le enseñan a comunicarse.

Corto de animación – Dear Basketball

Kobe Bryant y Glen Keane se llevan el Oscar por este corto animado basado en la carta de despedida que el jugador publicó cuando anunció su retirada.

Con información de EFE y AFP