Seguimos resistiendo por Leopoldo y por nuestro País. Nuestra familia es cada día más fuerte y unida a pesar de las adversidades. Seguimos adelante porque no perdemos la esperanza de rescatar los valores democráticos que nos han quitado. Gracias a todos por darnos sus mensajes de apoyo y sus oraciones ante los abusos de la dictadura. Gracias a nuestros 3 hijos Manuela, Leopoldo y Federica por llenarnos de energía, de amor, de coraje para seguir de pie haciéndole frente a esta Dictadura que tiene a los venezolanos sufriendo sin comida, sin medicinas, sin soluciones a los problemas que todos tenemos. Gracias por el apoyo a todos! ????????por ustedes seguimos!!!????????

