Actriz mexicana rompió el silencio después de confesar que fue violada por un director

Mar 6, 2018 8:25 pm

La actriz mexicana Karla Souza decidió revelar durante una entrevista con Carmen Aristegui para CNN en español que ella fue víctima de una violación de parte de un director en México y que ese hombre la violó, luego del escándalo de la noticia, finalmente Souza rompió el silencio.

La actriz escribió a través de su cuenta en twitter que está orgullosa de haber confesado los abusos que sufrió, asimismo, dijo estar orgullosa de todas las mujeres que, sin miedo al qué dirán, se atreven a hablar públicamente de sus historias personales.

Karla Souza interpretó a ‘Jackie‘en el exitoso film mexicano No Se Aceptan Devoluciones, donde aparece el comediante Eugenio Derbez.

“Lo que sé muy bien es que decir tu verdad es la herramienta más poderosa que todas tenemos. Estoy especialmente orgullosa e inspirada por todas las mujeres que se han sentido lo suficientemente fuertes empoderadas para hablar y compartir sus historias personales“, fue lo que escribió la actriz en su twitter en inglés.

“What I know for sure is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. And I’m especially proud, and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories.” – @Oprah

— Karla Souza (@KarlaSouza7) 5 de marzo de 2018