Caracas ha sufrido tres apagones en tres meses, según el Comité de Afectados

La presidenta del Comité de Afectados por los apagones, Aixa López, destacó que la capital ha registrado tres fallas eléctricas importantes en lo que va del año 2018, manifestando que esto demuestra la gravedad de la crisis del sector eléctrico.

“Trataron de mantener a Caracas aislada de los apagones, pero ya les resulta imposible, la región capital hoy es vulnerable a las fallas eléctricas, algo nuevo para los caraqueños, pero que es una situación que lleva años en el interior del país”, acotó López.

A juicio de la presidenta del comité, la falta de mantenimiento y el déficit de inversión en el sistema eléctrico nacional, es cada vez más notoria en las distintas etapas del servicio, al tiempo que lamentó que a los usuarios no se les explique la razón real de las fallas.

“En los anteriores apagones al menos el ministro dio la cara para argumentar un falso sabotaje, pero esta falla es particular, esta vez no hubo respuesta, es decir, hoy no sabemos cuál fue la causa de esta interrupción del servicio en Caracas, Vargas y algunos sectores de Miranda, una total irresponsabilidad por parte del ejecutivo”, sentenció la vocera.

Aixa López consideró que las condiciones actuales del sistema eléctrico nacional ameritan la renuncia del titular del despacho de energía, ya que a su juicio son pruebas de su incompetencia para el cargo.

