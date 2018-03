Diputado Gilmar Márquez denunció reubicación de su centro de votación a otro municipio

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 6, 2018 12:24 pm

El diputado a la Asamblea Nacional, Gilmar Márquez, denunció que fue reubicado de “manera forzosa” su sitio de votación por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Aseguró que por años ha ejercido su derecho al voto en el municipio Francisco Javier Pulgar, en el Sur del Lago de Maracaibo y ahora, de manera inconsulta fue trasladado hacia el municipio Guajira, al norte del Zulia.

“Denunciamos que el CNE sigue cometiendo un fraude abiertamente al realizar la reubicación forzada de mi sitio de votación original en el municipio Francisco Javier Pulgar al Sur del Lago hasta el municipio Guajira al Norte del Zulia”, escribió en su cuenta de la red social de Twitter.

El parlamentario zuliano detalló que desde hace más de 20 años la Unidad Educativa Estadal Luisa Cáceres de Arismendi en Los Naranjos del municipio Francisco Javier Pulgar ha sido su centro de votación, pero ahora el CNE lo reubicó en la Unidad Educativa Estadal Sichipes en la parroquia Alta Guajira del municipio Bolivariano Guajira.

“Estas son las condiciones electorales de las que tanto habla el régimen. Están manipulando el Registro Electoral a su antojo para garantizar la victoria de Nicolás Maduro. Cada día es más evidente que no hay condiciones para participar en el fraude que han convocado para el próximo 20 de mayo. El régimen se niega a ir a unas elecciones limpias, con garantías y observación internacional, porque saben que saldrían derrotados”, señaló.

Márquez, también dirigente municipal de Voluntad Popular en el municipio Francisco Javier Pulgar, informó que la reubicación de su centro de votación no es el único, pues conoce de diferentes casos en los que los electores están siendo cambiados de municipio y hasta de estado. “Si no estás inscrito en el Psuv o tienes el carnet de la patria eres un blanco fácil para ser migrado a otro centro de votación”, afirmó.

En su pronunciamiento el diputado de la AN exhortó a las instancias internacionales a no reconocer los resultados de las “ilegitimas elecciones presidenciales” por tratarse de un proceso que no es justo para el electorado ni para quienes participan. “¿Creen que con esta dictadura comunista se puede ir en estas condiciones?, ahí hay una prueba clara que con el mismo CNE y con más de 4 millones de venezolanos fuera no habrá una elección limpia”, dijo.

Márquez anunció que desde Voluntad Popular y la Asamblea Nacional seguirán denunciando este tipo de irregularidades “para que el mundo entero sepa que en Venezuela no habrá unas verdaderas elecciones el próximo 20 de mayo”.

Denunciamos que el CNE. Sigue cometiendo un fraude abiertamente al Realizar la reubicacion forzada, de mi sitio de Votacion original en el municipio Fco. J. Pulgar al Sur del Lago Edo Zulia hasta el Municipio Bolivariano Guajira al Norte del Zulia. #cnefraudepresidenciales. pic.twitter.com/BhVgDCL2kr — Dip. Gilmar Marquez (@gilmarmarquez1) March 5, 2018

