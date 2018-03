INEA prohibió zarpe de embarcaciones en varios puertos del país

Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 6, 2018 8:01 pm

El zarpe de embarcaciones quedó prohibido debido a la fuerte marejada que afecta las distintas zonas del país desde este lunes, informó el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA).

Las embarcaciones menores a 5 UAB, encargadas de trasladar pasajeros, no podrán salir desde las 8:00 a.m. de este martes hasta las 8:00 a.m. del miércoles, indicó la institución a través de su cuenta de Twitter. Durante las próximas 24 horas se tiene previsto que el oleaje incremente en las costas del litoral, señaló.

El Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, informó que en el litoral central, estados Vargas y Carabobo, se registraron fuertes marejadas y se estima que aumenten en los próximos días.

Protección Civil manifestó que el oleaje se mantendrá de manera moderada a fuerte, en las costas del litoral central y oriental.