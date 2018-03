Rafael Lacava de visita en el Imperio (Fotos)

Publicado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

El gobernador del estado de Carabobo, Rafael Lacava, se encuentra en Washington DC, y en las fotos lo vemos frente a las oficinas del Congreso de Estados Unidos, “para tratar la liberación del estadounidense Joshua Holt”, según tres empleados del Congreso informados de la visita.

La “discreta” visita de Lacava, según la agencia Associated Press, se debe a negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela para que sea liberado Holt, preso en el Sebin desde hace 20 meses.

Se informó que Nicolás Maduro, recibió el mes pasado a un importante asesor republicano del Congreso de Estados Unidos para abordar la posible liberación, según dijeron a The Associated Press seis empleados del gobierno y el Congreso.

Se desconoce si se hicieron progresos en las conversaciones informales para conseguir la libertad de Joshua Holt, pero el mero hecho de que Maduro se reuniera con el funcionario, y a su vez enviara esta semana un representante a Washington, podrían apuntar a movimientos en un caso que se ha convertido en una complicación mientras crecen las tensiones entre los dos países.

Las conversaciones, que no fueron anunciadas, comenzaron cuando Caleb McCarry, asesor republicano del Comité de Relaciones Exteriores, viajó a Caracas en febrero. Allí se reunió con Maduro y con la primera dama, Cilia Flores, para abordar el encarcelamiento de Hold, según los asesores, que aceptaron comentar el asunto a cambio de no dar su nombre debido a lo sensible de las negociaciones.

La visita de Lacava, que viajó a Washington el domingo tras recibir una visa estadounidense, ha sido recibida con hostilidad por el senador Marco Rubio, un republicano de Florida que es un duro crítico de Maduro y tiene influencia sobre el presidente, Donald Trump, en lo referente a Venezuela.

En un email enviado por la oficina de Rubio a otros republicanos del Comité de Relaciones Exteriores, el senador describió la visita de Lacava como un esfuerzo de negociar la libertad de Holt a cambio de un alivio en las sanciones o la liberación de los dos sobrinos de la primera dama de Venezuela, condenados el año pasado por tráfico de drogas en una corte federal de Nueva York.

