UNT conmemora 11 años luchando por la democracia de Venezuela

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 6, 2018 4:47 pm

Restituir la democracia en Venezuela y trabajar por el bienestar de las comunidades son los principales ideales del partido UNT Nuevo Tiempo (UNT), y hoy continúan vigente cuando se conmemoran 11 años de fundación en el territorio nacional.



Nota de Prensa

Con una eucaristía de acción de gracias, realizada en la Catedral de Maracaibo, se contó con la presencia de la directiva y representantes de la tolda azul, también estuvo Elimar Díaz, diputada a la Asamblea Nacional, y Carlos Armijo, presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo.

“Hoy estamos festejando, no tirando globos ni mucho menos lanzando fuegos artificiales. Hoy le decimos a un pueblo que luego de 11 años de la fundación de un partido en el país seguimos luchando en las calles y desde cualquier espacio por la reconstrucción de la democracia en Venezuela”, acotó Elimar Díaz.

En su discurso como oradora de orden en una sesión extraordinaria en la Cámara Municipal de Maracaibo, Díaz resaltó la importancia de Un Nuevo Tiempo como partido y su valioso aporte para devolver a los venezolanos calidad de vida y bienestar. “Venezuela tiene muchísimo más que dar. Debemos erradicar el éxodo de jóvenes, no más abuelos haciendo largas colas para cobrar una pensión miserable que no alcanza para nada y muchos menos que nuestros niños mueran de desnutrición. Hoy más que nunca estamos convencidos que esa caja medio llena que llega cada mes no es la solución para este gran problema”.

La diputada a la AN aseguró que la Unidad tiene que replantarse y reflexionar porque es hora de retomar las calles para recuperar la esperanza de un pueblo que la ha perdido. “Porque este es un país de oportunidades para todos los Venezolanos y solo tenemos que continuar para salir de este gobierno nefasto”.

Por su parte, Carlos Amigo manifestó sentirse orgulloso de pertenecer a UNT y su lucha social que trabaja por las comunidades. También mostró su preocupación por ver cómo nuestros jóvenes se alejan de sus padres, amigos, hijos y demás familiares; en busca de mejores oportunidades. Realizó un llamado de esperanza y unidad para retomar esa confianza que está perdida.