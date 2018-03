Detenido en Doral venezolano que inyectaba bótox con falsa licencia médica

Mar 7, 2018 7:55 pm

Un hombre de nacionalidad venezolana fue arrestado este miércoles por hacerse pasar por médico e inyectar bótox sin tener licencia médica en dos clínicas en la ciudad de Doral, reseña El Nuevo Herald.

Samir El Charif promovía sus servicios cosméticos y su supuesta experiencia médica en su cuenta de Instagram donde tenía casi 3,000 seguidores.

Allí, publicaba con regularidad fotografías de sus pacientes, antes y después de los supuestos tratamientos recibidos, como prueba de sus buenos resultados.

Según la Policía de Doral, el hombre fue descubierto y detenido después que el Departamento de Salud de Florida recibiera a principios de febrero una denuncia sobre un supuesto médico sin licencia que trabajaba en la ciudad.

Unlicensed doctor? NOT IN @Cityofdoral

Unlicensed doctors are not bargain doctors, they are simply NOT doctors. Don’t risk your health. @HealthyFla reminds us to verify a practitioner’s license at https://t.co/7uPULU89Ch pic.twitter.com/ATrjFQhSCv

— Doral Police Dept. (@DoralPolice) 7 de marzo de 2018