Félix Hernández volvió a lanzar pero su regreso es un misterio

Baseball, Deportes

Mar 7, 2018 4:02 pm

El venezolano Félix Hernández realizó una breve sesión de lanzamientos sobre terreno plano ayer, tras recibir un pelotazo en su antebrazo derecho el pasado 26 de febrero durante su debut en los entrenamientos primaverales, pero todavía no hay fecha definida para su regreso, reseñó MLB.com.

Hernández, de 31 años, hizo 20 envíos suaves al coach de bullpen de los Marineros de Seattle, el dominicano Fleming Báez, y se mostró satisfecho con los resultados.

“Se sintió bien”, dijo el diestro. “Estoy contento. Ahora tengo que ir día a día. Quieren que me lo tome suave, pero no puedo hacer eso. Yo no soy así”.

