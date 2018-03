Luis Lippa: Atropellos contra productores y ganaderos son ordenados por autoridades municipales

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 7, 2018 1:08 pm

El presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, diputado Luis Lippa, lamentó que el Gobierno regional de Apure sigue desconociendo la Gaceta Oficial con decrero de Ley del 22 de enero del año en curso, donde se señala al General Padrino López, Ministro de la Defensa, encargado de hacer cumplir que no se ejecute la orden de ninguna autoridad municipal, de retener alimentos y cualquier rubro agropecuario por medio de alcabalas, pero eso no ocurre en el municipio San Fernando, donde el atropello ordenado por la alcaldesa y puesto en marcha por la Guardia Nacional, mantiene al presidente de la Asociación de Ganaderos de la localidad, Manuel Castillo, detenido.

Lippa describió al ingeniero Manuel Castillo como un hombre no violento, no agresivo, por el contrario, “es un hombre conciliador, con experiencia, productor y ganadero que sencillamente hoy es víctima de un abuso de autoridad. Lo detuvieron por proteger el esfuerzo de la gente que ha venido trabajando el campo, en vez de ir contra los que están cometiendo el delito de ocasionar daños al aparato productivo y económico en el estado, por eso me veo en la obligación de denunciar también, la cantidad de toros que se está buscado para sacar del estado para abastecer otro mercado de la zona central, pero el proceder de los gobiernos locales impiden tal acción que busca no solo beneficiar a los demás estados con abastecimiento, sino a los ganaderos a quienes se les pretende arrebatar y el 50% de su producto y por supuesto no quiere dejar el ganador cobrar lo correcto. En Apure somos productores de carne y no comemos carne”.

Recordó que el episodio ocurrido la pasada noche del lunes ya había sido alertado el miércoles 28 de febrero desde la AN, “el llamado es al Ejecutivo, infórmese, el problema persiste y se agrava, despues no se puede decir que es falso que el Gobierno promueve el quiebre del aparato productivo del país cuando desde la alcaldía del municipio San Fernando y con orden directa de su alcaldesa se retiene el producto, en este caso, del queso proveniente de la producción primaria, querían hacer una retencion por ‘reserva’ del 10% eso parece que está establecido en las ordenanzas, de ser así, ¿tiene más peso una ordenanza que la Gaceta? Sin contar que no tenemos problemas de escasez de queso, así que esa reserva empieza a funcionar cuando realmente hay falla, pero no es el caso de San Fernando”.

En ese sentido, Luis Lippa explicó que “sino existieran los caveros, sencillamente el queso se perdería porque no van a comprar los que transportan y se lo llevan a zonas donde no hay queso como algunas partes de Aragua, Carabobo, Zulia, Miranda, Táchira y Distrito Federal, inclusive zonas de Guárico, es por eso que no entendemos por qué el empeño de la alcaldía de decomisar el producto”. De la misma manera asomó que de seguir ocurriendo el accionar de la alcaldesa “vamos a tener problemas, porque los caveros no van a venir más a nuestros productores y estos van a tener que quedarse con el queso y van a tener que darle más leche a sus becerros y a su vez, estos señores productores de queso se verán forzados en parar la producción”.

A continuación se anexa mensaje enviado por Manuel Castillo, presidente Agapure (detenido)

“Se que estoy preso por luchar por lo justo. Se que hicimos lo correcto y hoy intentan a través de mi intimidar a todos los ganaderos q aún luchan! No lo permitamos!

” Estoy fortalecido, se que pronto superaremos este momento ! No concibo nuestra actividad sin defender a toda la cadena, productores, consumidores, transportistas, no concibo al Apure sin ganadería ! Deben cada uno luchar por Venezuela!”

“Carlos … sigan adelante, nuestro compromiso de abastecer a quien hoy se acuesta con hambre es mayor q lo duro de dormir en un calabozo” adelante ! …. desde la Celda comando San Fernando de APURE

Nota de prensa