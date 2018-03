Reportan amenaza de bomba en el aeropuerto internacional de Houston

Mar 7, 2018 9:53 pm

El Escuadrón de bombas de la Policía de Houston acudió la noche de este miércoles al Aeropuerto Intercontinental George Bush para atender una amenaza en uno de los terminales.

El portavoz del Sistema de Aeropuertos de Houston, Bill Begley explicó que un perro rastreador reaccionó a una bolsa sospechosa en la Terminal C, reseña RT.

En ese sentido se convocó al escuadrón antibombas y el aeropuerto despejó la Terminal C de personas, evacuándolas a la Terminal E.

Información en desarrollo…

What the???? Just landed in Houston at my stop over and was told the entire C terminal is being evacuated I guess I’m going to miss my flight? pic.twitter.com/GryAeunykF

— Darren Law (@DLaw544) 8 de marzo de 2018