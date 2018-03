Sin luz locales y clínica por falla eléctrica continuada en Centro Plaza (Videos y Fotos)

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 7, 2018 6:04 pm

Los locales del centro comercial Centro Plaza de los Palos Grandes se han visto afectados por una falla eléctrica continuada que inició el sábado y se mantiene hasta este miércoles, sin obtener una respuesta clara y definitiva de la solución del problema por parte de Corpolec.

Una explosión de un cable en una taquilla inició el inconveniente y Corpoelec indicó a la junta de condominio de los locales, que dicho cable no está en el país y que entre al menos, 15 a 20 días pudiese ser resuelta la falla con la que se ven afectados entre 40 y 60 establecimientos , entre estos una clínica de salud.

El grupo de comerciantes denuncian la situación y exigen que Corpoelec se encargue de solventar lo más pronto posible la falla que no les permite laborar y les genera cuantiosas pérdidas a sus ingresos e igualmente trabajadores que no están produciendo por no poder estar en sus empleos.

Denuncian corte de electricidad continuado por más de cinco días en el C.C Centro Plaza en Altamira. Necesitan respuesta urgente de Corpoelec #7Mar pic.twitter.com/gPTB0uyyus — Marialex Peña (@Marialexpg) 7 de marzo de 2018