Villca Fernández: Si Maduro dice elecciones, que la respuesta del pueblo sea recuperar Miraflores

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 7, 2018 8:00 pm

El preso político injustamente detenido en el Sebin, Villca Fernández, fijó posición sobre las elecciones que se llevarán a cabo el 20 de mayo y respondió que la única manera de salir del gobierno actual es por medio de la protesta pacífica para poder así recuperar Miraflores.

Lea a continuación el comunicado completo:

Mis compañeros de celda y de secuestro me preguntan : ¿Y ahora que? ¿Quién será el abanderado? ¿ Nos fregamos, estos tipos volvieron a ganar?

A eso respondo que no es así, solo han ganado más rechazo nacional e internacional, tienen cada día menos gente que los siga y que crea en su discurso mediocre y populista. ?

Mientras Maduro aumenta el salario, al pueblo le disminuye el dinero porque todo aumenta a dólar paralelo, por eso mientras más sube el dólar paralelo más baja el salario del Venezolano.

Cada aumento salarial es un aumento de la pobreza, de la inflación, de la delincuencia, del desempleo, de la inseguridad y disminuye la producción nacional, disminuye la salud y la calidad de vida de los venezolanos al punto que hoy en día 87% de los ciudadanos vivimos bajo la línea de la pobreza. ?

La solución es una sola: Cambiar el sistema político, social y económico en el país, y para lograr ese cambio hay que salir de quienes gobiernan el estado venezolano y para lograr eso el pueblo y todos los sectores opositores unirse, unirse en un solo objetivo ” cambiar el gobierno” para ello hacen falta políticos comprometidos con el país y no con sus intereses particulares.

Hoy eso no existe en Venezuela. Tenemos la peor dirigencia política del mundo, donde se pelean por lo que no tienen y se reparten las migajas de poder donde se les garantiza un espacio en la televisión, su partido conserve una migaja de poder y lo más importante uno que otro contrato con la popularidad de decir ” Soy dirigente opositor”, cuando en realidad son tan culpables de la situación que vive Venezuela tanto o más que como los que gobiernan.

Unos por cómplices y otros por omisión, pero al final son incapaces de unificar criterios que nos lleven a superar la crisis que vivimos.

Hoy los políticos oficialistas son lo voceros de la mafia y la corrupción ?en Venezuela. Y los de oposición les preocupa más el ego que lo que vive la gente en la calle, y además son incoherentes.

¿Como se les ocurre decir que no vamos a participar en las elecciones presidenciales sin condiciones electorales y con este CNE? ?

¿Y es que acaso en el 2015 cuando ganaste la AN había otro CNE y existían condiciones electorales?

¿El 15 de octubre del 2017 habían condiciones electorales y otro CNE?

No, no existían las condiciones electorales ni existia otro CNE entonces lo coherente era no participar en ninguna elección que legitimara la dictadura tal como la esta haciendo Henrry Falcón hoy y los demás candidatos y partidos inscritos en el proceso del 20 de Mayo del 2018. No participar en las elecciones regionales y municipales hubiera sido la alarma para que el mundo supiera que tampoco participariamos en un proceso electoral a las presidenciales sin las garantías electorales incluyendo un nuevo CNE. Esta claro y demostrado que nuestra dirigencia política opositora no tiene un plan real coherente para salir de la dictadura y siguen engañando a la gente para que los siga sin un rumbo claro y concreto. No existe planificación política porque no son capaces de unificar criterios que nos llevan ha acciones concretas en la recuperación de la democracia y la libertad.

Nuestra gente muere de hambre en las calles y de enfermedades, ya da igual enfermarse en la calle que en un hospital pues el resultado es el mismo ” La muerte ” porque no hay insumos ni como curarse.

Las cárceles son depósitos de seres humanos que mueren sin importar si eres inocente o no.

Hoy en día es más fácil conseguir un arma que un libro o una computadora, en nuestros barrios los grandes delincuentes y narcos son grandes héroes y no un buen deportista, un músico, un escritor o el libertador Simón Bolívar que por cierto, no fue un hombre de la izquierda si no de derecha.

La administración de justicia está en manos de los pranes de la justicia…Cuando un homicidio queda impune todos estamos en peligro y ¿Cómo no estarlo si los primeros delincuentes están en el gobierno?.

Llegó la hora de quitarse la careta y quienes no son capaces de aportar nada para recuperar el país tienen que dar un paso al costado.

Es momento de un plan real y coherente donde si la decisión es no participar el 20 de mayo en el simulacro electoral entonces hay que plantear una alternativa de lucha pacífica. La cosa no es no ir a votar, la cosa es como todo un país unido le dice al CNE y a Maduro que no puedes hacer ese fraude, no te lo vamos a permitir y unidos todos en un solo canto de libertad cambiamos la realidad de la miserable vida que tiene nuestra gente, que ya no se nos sigan yendo hermanos del país a pasar humillación pensando que pueden tener el futuro que aquí se les está robando.

Si Maduro dice elecciones el 20 de Mayo que los venezolanos digan Miraflores el 20 de Mayo y toda Venezuela sin miedo a marchar pacíficamente sin miedo. Mientras los traidores están en campaña, que los que queremos libertad unifiquemos el país y lo movilicemos para Miraflores acompañado de un no retorno hasta que Maduro renuncie o que se den las condiciones electorales para un proceso de elecciones presidenciales,regionales y municipales con el acompañamiento de la comunidad internacional como vigilante del mismo y que este sea convocado un nuevo CNE.

Paralelo a ello ya debemos tener unitariamente concensuado por todos los sectores democráticos del país un proyecto y un equipo con una cara visible que sería el abanderado en un futuro proceso electoral democrático…

¡Unidad de acción y de criterios! ?

La lucha sigue hasta vencer la dictadura.

Villca Fernández #PresoDeConciencia desde el 31 de enero del 2016

SEBIN -HELICOIDE ?