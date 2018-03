Jony Rahal: Con el Frente Amplio se logrará el cambio político y rescate de la democracia

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 8, 2018 11:37 am

Jony Rahal, diputado y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Medios de la Asamblea Nacional, instó este jueves al Gobierno a que acepte la ayuda humanitaria, pues dice ser testigo diario de casos de pacientes renales que no consigue su tratamiento, escasez de medicamentos y venezolanos comiendo de la basura. “A este régimen poco le interesa lo que ocurra en el país”, aseguró.

Nota de Prensa

Indicó en el programa “Primera Página”, transmitido por Globovisión, que “este es un régimen que está queriendo imponer un modelo político que ha fracasado, tenemos que generar confianza, seguridad jurídica, que venga inversión, hay un mega guiso para adquirir alimentos y medicinas. Esa sinvergüenzura hay que acabarla”.

Rahal aclaró que la Mesa de la Unidad Democrática no está llamando a la abstención el 20 de mayo, “porque creemos en el voto, pero un voto libre, transparente, donde no se condicione ni se juegue con el estómago de la gente. Con un CNE independiente y equilibrado, que respete la voluntad expresada por Venezuela, donde existan condiciones para que la gente se sienta libre y esas no están dadas”.

El parlamentario de Primero Justicia por el estado Nueva Esparta afirmó que los candidatos a la presidencia “son del madurismo” y “no representan la alternativa democrática. Y reiteró que Henri Falcón está a tiempo de recapacitar y ponerse a la altura del pueblo de Venezuela. Está a tiempo de dejar solo a este Gobierno y este fraude electoral“.

Destacó sin embargo, que “Henri Falcón no representa a la alternativa democrática, dijo al recodar que la mayoría de los países no van a reconocer este proceso electoral, porque no están dadas las condiciones. El régimen está entrampado y acorralado, están aislados. El gobierno lo que quiere es construir su propia oposición”.

Tras afirmar que no quieren un golpe de estado, ni un estallido social, por eso este jueves anunciaremos las acciones que se emprenderán a través del Frente Amplio para lograr el cambio político y rescate de la democracia mediante el voto libre, concluyó