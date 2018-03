Oposición lanza Frente Amplio para recuperar la democracia en Venezuela

Publicado en: Destacados, Nacionales

Sociedad civil, políticos y gremios opositores venezolanos lanzó, este jueves, el Frente Amplio Nacional para recuperar la democracia en Venezuela con la finalidad de expresar su rechazo al régimen Nicolás Maduro.

En dicha convocatoria también está presente lo que se ha denominado como “el chavismo crítico”, que en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de las decisiones que han sido tomadas por el Ejecutivo.

Según reseñó la agencia internacional EFE, esta nueva coalición opositora superará en amplitud y diversidad a la actual Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y abarca el tema de las elecciones generales que se celebrará el 20 de mayo por considerarlas fraudulentas.

Tal es el caso de Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCV, quien aseguró que los estudiantes y la sociedad civil “decimos que no a la elección del 20 de mayo y sí a las elecciones libres, sin presos políticos y con garantías”.

“Es un Frente que será el protagonista de los cambios”

El padre José Virtuoso, como representación de la Iglesia Católica Venezolana destacó que “es necesario sumar esfuerzos para superar la dramática situación que atraviesa Venezuela”.

“Este no es un frente para la abstención ni para que las personas se queden de manos cruzadas. Este es un Frente para la movilización, es un Frente que está abierto a muchas iniciativas e ideas que merecen ser escuchadas, por eso celebramos hoy una nueva etapa que buscar hacer de la ciudadanía el gran motor y protagonista de los cambios”, dijo Virtuoso.

La iglesia evangélica de Venezuela también estuvo presente y aseveraron que “si todos nos unimos vamos a superar esta etapa oscura“, porque es necesario la unión para superar la crisis.

Por su parte, el representante profesoral ante el Consejo Universitario, Victor Márquez Corao, aseguró que “este es un acto de compromiso con el futuro y con el cambio político, hoy ha renacido la esperanza del pueblo”.

El presidente de Codevida, Francisco Valencia, habló en el acto en nombre de todas las ONGs, destacando que tenemos que unirnos por todos esos venezolanos que están muriendo por la falta de atención médica. “Se nos esta muriendo la gente, tenemos un gobierno que como política de estado ha ignorado el dolor y sufrimiento de miles de familia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que la gente muera por insumos médicos?”.

Recalcó que desde hace más de ochos meses los pacientes con patologías crónicas no reciben ningún tipo de tratamiento. Por lo que insistió que no se puede permitir más muerte, sin embargo recalcó que estas muerte, que ya han ocurrido, no quedarán impune.

En representación de las víctimas de la represión, Johnny Montoya, hermano de Juan Montoya fallecido en las protestas contra el régimen, aseguró que tenemos que empezar a ver esa Venezuela que queremos, donde el chavistas y el oposición no es el problema. El problema es de honestidad contra corrupción”.

Pidió perdón al presidente de Fedecámaras por las actuaciones de su hermano, así como también indicó que perdonaba a la exdefensora de Gabriela Ramirez, “por no hacer su trabajo”.





“Venezuela esta hambrienta y venimos a alimentar nuestros males”, indicó Ramón Guillermo Aveledo, en representación de los partidos de la Unidad Democrática. “Este 2018 los venezolanos tenemos derecho a elegir un nuevo rumbo, con una elección sin trucos, sin emboscadas, sin trampa”.

“Un pequeño grupo a privatizado al estado que es de todo, y lo usa en prejuicio de 30 millones de venezolanos“.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, indicó que lo que está en juego ahorita es el futuro del pueblo de Venezuela. “Quienes buscaron el poder, no como un beneficio a la sociedad han planteado unas elecciones adelantadas, sin garantías, para tratar que se reeligen en el Poder los responsables de esta crisis“.

Para concluir, Víctor Manuel García, expreso político y dirigente político, que este Frente es una respuesta a la demanda de los venezolanos. “Los sectores aquí presentes han asumido el compromiso del frente que propone una estructura de funcionamiento basada.

Por lo que indicó que los próximos 12 y 17 de marzo se realizaran una serie de protestas contra el fraude electoral que pretende implantar el régimen de Nicolás Maduro