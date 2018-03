Alan Matehus conquista corazones en EEUU y surámerica con su sencillo “I’m Feeling Good”

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 9, 2018 8:21 pm

El cantautor y músico estadounidense, de raíces venezolanas, Alan Matheus, promociona su sencillo “I’m Feeling Good”, tema pop con una letra romántica, con el que ha cautivado importantes mercados.

Nota de prensa

“I’m Feeling Good” contó con colaboración de Aaron Bodden y su hermano Oliver Matheus; mientras que la producción estuvo a cargo del reconocido Alfredo Matheus Diez y Arturo Cabrera.

Alan, además, fue co-escritor de este tema que tiene fusiones actuales y que habla de esa etapa bonita del amor.

“El proceso de escribir la canción fue interesante porque la versión original incluía un piano acústico compuesto por mi hermano Oliver y una guitarra acústica de mi parte. El estilo musical era más como un rock suave, pero más adelante decidimos cambiar el estilo de la canción para hacerla más comercial. En ese momento, pensamos que sería perfecto incluir un rap para darle más energía a la canción”, destacó Alan.

Alan y su hermano Oliver invitaron a Aaron Bodden, ex-participante de La Banda, que se ganó la confianza de los jueces con sus habilidades para el rap. Fue la primera opción porque no solo es un gran rapero, sino también porque es un buen amigo. Están contentos con el resultado. Es la primera canción pop que escriben, por lo que sienten que han crecido como artistas explorando un género diferente y el tema les ha dado la confianza para seguir explorando diferentes estilos y géneros.

“I’m Feeling Good” cuenta con un videoclip, publicado hace poco más de un mes que ya cuenta con más de 55 mil reproducciones. El material audiovisual, dirigido por el talentoso cineasta Venezolano Agustín Seco Jr, fue filmado en varios lugares alrededor del área de Miami, incluyendo una galería de arte en el distrito de Wynwood de la ciudad y Hollywood Beach Boulevard.

“Queríamos tener una especie de escena de fiesta con gente bailando la canción y por eso se nos ocurrió la idea de filmar en la parte de arriba de un estacionamiento vacío por la noche usando las luces de varios carros colocados en forma semicircular. La canción es sobre el amor y es por eso que incluimos escenas de Daniela Knight con Oliver Matheus, Pamela Seco con Aaron Bodden y Annabella Nepi conmigo”, dijo Alan.

Alan y Oliver están muy agradecidos por las increíbles bailarinas Vanesa Seco y Elena Cruz que colaboraron con mucha energía en el video. “Hubo muchos buenos amigos que vinieron a colaborar en la escena de la fiesta y todos la pasamos muy bien.”, acotó el artista.

Con esta canción busca seguir creciendo en la industria musical y dejar una huella con su estilo.

Las redes sociales han sido parte fundamental de la carrera de Alan. Actualmente cuenta con más de 275 mil seguidores. Sus temas están disponibles en todas las plataformas digitales: iTunes, Spotify, Amazon Music, Pandora, entre otros.

Varias reconocidas empresas americanas han contratado a Alan para promocionar sus productos y/o serviciosen sus redes sociales. Algunas de las empresas han sido: Frito Lay (Ruffles), NFL (National Football League), Viacom (Nickelodeon), etc.

Su meta es escribir muchas canciones y producir un álbum que inspire a la generación de jóvenes artistas, dando un ejemplo de dedicación y determinación para lograr el éxito.

Sobre Alan Matheus

Alan Gabriel Matheus nació en Weston, Florida, Estados Unidos, el 7 de junio del 2001. Sus padres son venezolanos y viven en Florida desde 1985.

Alan comenzó a tocar la guitarra y a cantar desde que tiene 6 años. Su tío Alfredo Matheus (Matheus10) es un exitoso compositor, ingeniero de sonido y productor musical, ganador de 5 Grammys; quien definitivamente ha influenciado e inspirado a Alan desde muy joven.

A sus 14 años, en el 2015, Alan participó en el programa LA BANDA de Univisión, en Miami, Florida. La Banda fue una competencia de canto en formato de serie de televisión, creada por Simon Cowell y producida por Ricky Martin. La meta de la serie es encontrar el mejor talento juvenil para formar un grupo de 5 integrantes y convertirla en un fenómeno musical. Desde el principio del show los 3 jueces (Ricky Martin, Laura Pausini y Alejandro Sanz) estuvieron muy impresionados con el talento de Alan y lo apoyaron durante todo el show. Alan fue el participante más joven y esta muy orgulloso de haber quedado entre los 10 finalistas entre más de 5 mil participantes. Los 5 finalistas escogidos formaron el muy exitoso boyband conocido como CNCO.

Después de salir de La Banda, Alan aprendió a grabar y producir música desde el estudio en su casa. Junto a su hermano Oliver Matheus en el piano, regularmente produjo varios covers y videos musicales que publicó en su canal de YouTube y otras redes sociales.

Desde el año 2016, Alan y Oliver han estado escribiendo y grabando canciones originales, algunas de ellas están disponibles en las plataformas digitales más importantes. Ese mismo año Alan publicó su primera canción llamada “That Dream”. Luego, en el 2017,lanzó su canción “The Way”.

Alan y Oliver han sido invitados a cantar y han participado en muchos eventos por causas nobles para recaudar fondos para ayuda humanitaria.

Estos talentosos hermanos son miembro de la distinguida organización ASCAP, American Society of Composers, Authors, and Publishers.

Alan actualmente estudia en Cypress Bay High School. Su deporte favorito es el tenis y lo ha estado practicando desde que tiene 6 años, por lo que forma parte del equipo de esa disciplina de su colegio.

Entérate más sobre Alan Matheus en:

Instagram: alanmatheus

Facebook: alanmatheusofficial

Twitter: alansmusik

YouTube: alan matheus