Comercios de Táchira con pérdidas por fallas en puntos de venta y falta de efectivo

Publicado en: Actualidad, Economía, Nacionales

Mar 10, 2018 1:47 pm

Comerciantes de diversos sectores económicos de la capital tachirense se quejan por los constantes problemas que vienen padeciendo por las fallas en las plataformas de los pagos de punto con tarjetas bancarias, ya que, ante la escasez de dinero en efectivo, el pago a través de la red tecnológica era prácticamente el único método que les permitía vender sus productos, publica La Nación.

Estas fallas, de acuerdo con lo expuesto por las fuentes, ha ocasionado que en muchos de los negocios las ventas hayan descendido en más de un 50 %, lo que a su juicio es un nuevo golpe a la alicaída economía regional.

Jesús Ramírez, propietario de Repuestos J, declaró que la intermitencia en los puntos de venta “ha causado que no vendamos nuestros inventarios, pues a cada momento se cae el servicio de las redes bancarias y eso ha trastocado nuestros intereses, ya que prácticamente es la única forma de pago, pues por la falta de dinero en efectivo la gente recurre a este medio para comprar lo que necesita para sus carros. Para colmo de males, también están ocurriendo fallas que duran muchas horas en el Internet, lo que impide que los compradores puedan cancelar las compras con transferencias bancarias”, aseveró.

Comentó igualmente el vocero que las reducciones en las ventas en los primeros días de marzo se ubican en más de un 50 %, ya que -afirma- las fallas eléctricas y consecuentes caídas del servicio de Internet se han acentuado de manera preocupante.

Aclaró el comerciante que los puntos de venta con mejor servicio son los que están afiliados a las entidades bancarias Mercantil y Banesco.



“No hay dinero en efectivo”

Raiza Carreño, propietaria de Auto Accesorios Fran Car, sitio especializado en la venta de autoperiquitos, dijo por su parte que la escasez de dinero en efectivo ha provocado el descenso en las ventas, ya que -asevera- la mayoría de clientes no poseen dinero en efectivo para realizar las adquisiciones de los accesorios que requieren para sus carros.

Más del 80 % de los clientes prefieren pagar con punto, pues aducen que no tienen efectivo- relató-, que no hay dinero circulante, y escogen cancelar con tarjeta, lo cual es una opción válida en estos tiempos de escasez de efectivo. Cuando ocurren problemas con la caída de los puntos, aceptamos las transferencias, pero de los mismos bancos con los que operamos, ya que por razones de seguridad nos toca adoptar esa medida o de lo contrario perdemos la venta.

A diferencia de otros comerciantes que se quejan de las deficiencias en los puntos de venta, Carreño asegura que los mismos solo fallan cuando se trata de un daño en la plataforma nacional.

“En los restaurantes se pierden alimentos”

Andrés Chacón, propietario del Self Service Estatus Café, dijo por su parte que las “constantes caídas en los puntos de venta ocasionan graves pérdidas a quienes trabajamos con alimentos perecederos, ya que los clientes no tienen efectivo y cuando van a realizar los pagos no pueden hacerlo, lo que nos afecta a nosotros, pues no podemos vender los almuerzos; eso propicia que comidas preparadas queden represadas y se descompongan, con graves pérdidas, irrecuperables, más aún en la actual situación, cuando el sector alimenticio es más caro en el país”, expresó .

Hizo hincapié el vocero en que la ausencia de dinero en efectivo, sumada a los problemas con los puntos de venta e imposibilidad de las transferencias por los daños en la plataforma de Internet “van a llevar a la quiebra a todos los comerciantes, ya que no podemos seguir operando bajo estas condiciones, más aún cuando los proveedores exigen pagos en efectivo”, acotó.

Usuarios sin poder comprar

Cientos de personas que desde el jueves por la tarde intentaban comprar alimentos, así como pagar otros productos o servicios, se encontraban indefensas ya que los puntos de venta no servían.

Aunado a las fallas de electricidad e Internet, se suma que las personas no obtienen con facilidad efectivo y en los bancos donde hay dan muy poco, por lo que prácticamente este viernes no había negociación por las fallas.

“No he podido comprar los alimentos para hoy”, dijo María Pérez, en La Concordia, donde hubo problemas con el servicio ABA desde el día jueves por la tarde. Y como ella, cientos de personas, no solo en San Cristóbal sino en otros municipios como Cárdenas.

Pablo Eduardo Rodríguez