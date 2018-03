Vicente Brito: Los que ejercen el poder interpretan las leyes a su conveniencia

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 10, 2018 8:43 am

El presidente de la Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución, Vicente Brito aseguró que los que están actualmente en el poder interpretan las leyes establecidas en la Constitución a su conveniencia.

A continuación su artículo completo:

Son los que ejercen el poder los que están más obligados a cumplir con el ordenamiento legal vigente y está en sus manos acatarlo y hacerlo cumplir, lo cual es antagónico a lo que observamos a las distintas instituciones del estado de manera permanente imponer decisiones que son contrarias a lo que establecen las leyes.

Cuando observamos las opiniones y observaciones emitidas por destacados voceros de las instituciones nacionales, respaldadas por reconocidos juristas en derecho constitucional con muchos años de experiencia en el ejercicio profesional, manifestar su desacuerdo cuando las decisiones tomadas son contrarias a la que establece el marco jurídico vigente y observar como las mismas no son tomadas en cuenta, demuestra la grave crisis que afecta al entarimado en el cual se sustentan las decisiones tomadas por los poderes del estado, ya que estos son los que en el ejercicio del poder desconocen las leyes y las interpretan a su conveniencia, así lo demuestran las decisiones tomadas en las últimas semanas, las cuales son rechazadas por la mayoría de los ciudadanos y las distintas organizaciones no públicas que conforman la vida nacional, viendo con mucho pesar como no son escuchadas sus opiniones y observaciones a las disposiciones legales aprobadas.

No escapa a estas decisiones ninguna de las áreas del quehacer político, social o económico, todas sin excepción pretenden ser manejadas por interpretaciones antagónicas a lo que está establecido en las leyes vigentes, así lo hemos venido observando, al sentir como se limitan más aun nuestros derechos ciudadanos y la necesaria libertad que se requiere para el normal desenvolvimiento de nuestros quehaceres y poder actuar sin ningún tipo de limitaciones en cualquiera de las actividades que escojamos desarrollar, así como en el ejercicio de nuestros derechos políticos y económicos.

Es incomprensible para el común de los ciudadanos la forma como se conduce el ejercicio del poder, por parte de quienes tienen la responsabilidad de velar por el fiel cumplimiento de las leyes y su aplicación sostenida por la legalidad de su aplicación.

Los resultados de esta política de Gobierno por parte de quienes ejercen el poder imponiendo su criterio interpretativo, por encima de lo establecido en el conjunto de leyes que rigen para todos por igual, bien sean ciudadanos o funcionarios. Nos ha conducido al estado de cosas donde los venezolanos nos encontramos sin derechos ni protección jurídica frente a los distintos poderes del estado y de quienes lo ejercen.

Las decisiones tomadas contrarias al ordenamiento legal vigente, están a la vista con sus consecuencias en la agitación social y política que envuelve a la nación Venezolana, como causa y efecto del limbo jurídico en el cual nos encontramos.