Desiree Barboza: Lagunillas es la prueba de que en Venezuela urge abrir un corredor humanitario

Publicado en: Política, Titulares

Mar 11, 2018 3:56 pm

Este domingo el equipo de Voluntad Popular Zulia realizó una jornada de Rescate Venezuela en Lagunillas para brindarle atención médica, asesoría legal y charlas de nutrición a los habitantes de los sectores Rodeo I y II, Las Vegas II y III y Sierra Maestra de la parroquia Libertad del mencionado municipio.

Nota de prensa

La diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, aseguró que en Lagunillas, municipio de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, las familias están viviendo una grave situación por la desatención de las autoridades municipales, regionales y nacionales. “El régimen ha olvidado a los lagunillenses, durante esta jornada de Rescate Venezuela hemos detectado un alto índice de desnutrición tanto en niños como en adultos. No tienen para comer, el dinero muchas veces les alcanza para hacer una comida al día”, afirmó.

Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular en el estado Zulia, responsabilizó a Nicolás Maduro por la grave crisis y exigió que se abra cuanto antes un corredor humanitario.

“Lagunillas es la prueba de que en Venezuela urge abrir un corredor humanitario. Cada día son más los venezolanos que salen por la frontera, a los gobiernos vecinos les pedimos que nos apoyen para establecer un corredor humanitario que nos permita socorrer a todos los venezolanos. Está en juego la vida de las personas que no tienen comida, en sus rostros se refleja la grave crisis humanitaria por la que pasa el país. Necesitamos medicinas para evitar que más personas hipertensas, con cáncer o cualquier otra enfermedad muera por falta de medicamentos”, puntualizó.

Barboza criticó que el régimen no atienda el tema de la salud y los hospitales y centros de salud se mantengan en terapia intensiva. “Lagunillas está sumergida en el abandono. Los centros de salud no tienen insumos, no hay medicinas ¿qué está esperando el régimen para atender a Venezuela? Nuestra gente está muriendo y nuestros niños tienen la piel pegada a los huesos porque no hay alimentos, el sueldo no alcanza y con los incrementos salariales lo único que hacen es empobrecer más a los ciudadanos y Nicolás Maduro es un indolente ante el dolor del pueblo venezolano que durante meses ha solicitado que se abra un canal humanitario”, acentuó.

Durante sus declaraciones, la parlamentaria zuliana señaló que aproximadamente cuatro millones de venezolanos comen una sola vez al día “y esto si logran con suerte y sacrificio tener para dos comidas. Nicolás Maduro esto no se resuelve con bonos de Semana Santa, 700 mil bolívares no alcanzan para comprar una cena. La crisis humanitaria de Venezuela se resuelve con tu renuncia Maduro, porque en todo el tiempo que llevas en el poder has demostrado que no te interesa el bienestar del venezolano ni del zuliano y mucho menos, el de mi gente de Lagunillas”.

Barboza declaró que continuarán llevando los Rescate Venezuela a las comunidades zulianas para tender una mano amiga a todos los habitantes del estado y seguir impulsando que se abra un corredor humanitario. “Voluntad Popular no abandonará a su gente, porque más allá de los cargos políticos, aquí demostramos que somos líderes sociales”.