El Frente Amplio y el Pacto Republicano: verdades y la liberación, por Felipe Pérez Martí

Publicado en: Opinión

Mar 11, 2018 12:55 pm

Caracas 10 de Marzo del 2018

Les paso mis comentarios a uno de los miembros del Pacto Republicano, PR, sobre el acto del Aula Magna de la UCV.

(Sobre el PR, ver https://www.movimientolibertadores.com/doc/GPSresumenv3.pdf).

El PR tenía avanzado el acuerdo con cuatro jugadores de los cinco propuestos (sociedad civil, militar, comunidad internacional, chavismo democrático, partidos del coraje), y le faltaba uno. Con la adhesión de Gabriela Ramírez, Germán Ferrer y Nícmer Evans, parte del chavismo democrático al “Frente Amplio”, perdemos uno. Retomaremos los contacto con ese sector político de la sociedad venezolana, pero que jueguen coraje, y no cohabitación, como han optado los mencionados.

La división en la dirigencia política venezolana es inevitable. Y muy conveniente, por lo demás, como digo en este artículo, en que describo lo bueno de los “equilibrios separadores”:

Lo que falta ahora de manera crucial en el PR es sumar a los partidos del coraje. Y estamos en proceso de conversar con Soy Venezuela para eso. Aquí van mis comentarios, ampliados para ustedes:

Hola, estimado amigo Daniel (nombre ficticio). Aquí van mis comentarios a tu excelente alerta y llamado.

Dices:

El acto masivo de Unidad en el Aula Magna es un hecho cierto, pese a todas las críticas y cuestionamientos que podamos hacerle, como una maniobra de la moribunda MUD para oxigenarse y volver a la vida. No hay que precipitarse, mantener la cautela y espera razonable, si terminará o no en el llamado Frente Amplio Nacional anunciado por la llamada unidad.

Comento:

Tienes razón en que había que mantener cautela. Y esperar. Pero no hubo que esperar mucho. A estas alturas ya sabemos que el acto del Aula Magna fue promovido por la MUD. Víctor Márquez, designado por la MUD para los temas de la sociedad civil asociada a esa organización, fue quien que lo impulsó. Con apoyos iniciales del padre Virtuoso, el padre Ugalde.

Hoy se sabe que Leopoldo López y Julio Borges designaron a Ángel Oropeza para conformar ese “Frente Amplio”. Él y el padre Virtuoso trabajan juntos desde hace tiempo. Ellos promovieron las reuniones de la UCAB en que se forjó el Frente Amplio, y fue desde entonces que idearon este acto. Y hasta querían lanzarlo ese mismo día, en el Aula Magna de la UCV. Pero se abortó ese proceso.El Movimiento Libertadores, ML, jugó un papel en esta gesta, al revelar públicamente esos planes.

La llamo “gesta” a pesar de que algunas personas están sumamente enojadas con nosotros, pues revelamos los que uno de los partidos implicados nos dijo en privado. Dicen que “eso no se hace”. Cosas así. Pero con quién está nuestra lealtad? Con la gente? Con los principios? O con ellos? Si querían engañar a la gente, íbamos nosotros a conservar ese “secreto”, con tal de seguir siendo “amigos” de ellos, y siendo cómplices del engaño masivo?

No, gracias. No queremos esas amistades, de una sociedad de cómplices (algunos de los cuales nos dicen, con buena intención de que “nos cuidemos”, no revelando estas cosas, y haciendo enemigos entre la gente del establishment, que son “poderosos”, etc). Queremos transparencia. Es uno de nuestros principios personales, y también del ML. Y no solo frente al gobierno. Sino en todos los terrenos. Con la MUD también, y sus intentos de utilización fraudulenta de la sociedad civil.

Por si fuera poco, no había un acuerdo de confidencialidad en nuestras conversaciones! No les parece que deben empezar a respetarnos? A dejar de despreciar el interés, y los derechos de información de la gente común, de todos los ciudadanos, de la sociedad civil que pretendían engañar? Con quién creen que se están metiendo, amigos? Es que creen que somos mancos en materia de capacidad de comunicación con la gente, a través de las redes sociales, y con el apoyo de organizaciones que sí que están dispuestas a cambiar este tipo de cosas? Ya basta, no les parece?

Dices:

No hay duda que el acto fue exitoso y emotivo, la gente acudió masivamente ante el vacío que dejó la fracasada MUD, esto explica que la gente quiere activarse, necesita que le hablen, que la inspiren y den esperanzas, por eso hacia falta que alguien los llamara a unirse y trabajar. Eso lo logró la UCV.

Comento:

De acuerdo que fue un acto sumamente exitoso en materia de asistencia y de entusiasmo. Mucha gente. Y mucha gente que fue de buena fe. Muchos de ellos decepcionados ahora, pues saben que fue un intento de engaño de la MUD. En ese acto no admitieron voces que plantearan la estrategia del coraje. Van con lo de la cohabitación, rogando al gobierno que se vaya voluntariamente. Cuando eso se sabe en teoría de juegos que no ocurre, pues, incluso si el gobierno lo promete, y hasta lo firma, se trata de una promesa que no es consistente en el tiempo: una vez llegado el momento, el gobierno no tiene incentivos para cumplirlo (es una promesa no-creíble; no forma parte de un “equilibrio de Nash, perfecto en sub-juegos”).

Ya sabemos que el padre Virtuoso ni siquiera representaba a la iglesia católica, ni en la UCV, ni en Chacao. Nos lo han confirmado sus autoridades, quienes respondieron, ante esa pregunta nuestra, que la CEV solo se pronunciaba a través de comunicados oficiales. Tampoco representaba a los rectores, a pesar de ser el rector de la UCAB, pues la rectora Cecilia García Arocha, de la UCV, lo ha implicado dos veces públicamente, en entrevistas, al decir que la AVERU no se suma al Frente Amplio; que mantiene su autonomía como organización de la sociedad civil. Freddy Guevara ha mentido en tus tuits al decir que tanto la iglesia católica, como los rectores, apoyan al Frente Amplio. Ha manipulado a esas instituciones, lo mismo que el padre Virtuoso. Y han engañado al pueblo venezolano. Este es el tuit de Freddy Guevara:

Hoy damos un paso histórico: unión de iglesia católica, evangélica, partidos, chavismo critico, empresarios, estudiantes, trabajadores, ONGs, y rectores en el Frente Amplio Venezuela Libre. NO al Fraude SI a elecciones libres! — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) March 8, 2018

La CEV sí que ha propiciado la estrategia correcta a nivel nacional. Y promocionado la sociedad civil desde hace tiempo. Con la realización de la Consulta del 16J. Y sus posiciones públicas del coraje. Porqué la quieren secuestrar y utilizar para implicar que favorecen la estrategia de la cohabitación? Y porqué quieren utilizar también, y dividir, los demás sectores sociales, debilitando, en vez de fortalecer al Movimiento Libertadores, el que se potenció con el 16J, y ahora está tratando de renacer de nuevo, ante la necesidad misma? Solo porque promovemos la estrategia del coraje? Quieren utilizar a la sociedad civil una vez más, aunque sea a costa de dividirla, solo para que apoye a un liderazgo moribundo, y una estrategia equivocada? Aún a costa de perjudicar al país en su lucha contra Maduro? Lo que hay que hacer es fortalecer la unidad de la sociedad civil organizada. Pero una unidad que venga de la base: de las asambleas en los sectores, y en las comunidades. Que es la forma en que el ML está fortaleciendo a la sociedad civil. No a partir de una captura de los partidos de sus sectores. Evitando que se den asambleas amplias, para que la ciudadanía se empodere, en primer lugar, y decida, en segundo. Y que nos unamos todos a partir de esas decisiones, que sean informadas, además, porque no se niegue a ninguna posición expresar sus propuestas. Hay que fortalecer el Movimiento Libertadores para la acción Política (con P mayúscula) de la sociedad civil organizada. No debilitarla, con fines erróneos, de la partidocracia de siempre.

Dices:

Esto hay que entenderlo y aceptarlo, una buen tema para el ML y el PR que no termina de cuajar. Que no se tome a mal esta crítica, es constructiva, los tiempos apremian. Reconozco el esfuerzo de todos, en particular de mi mejor nuevo amigo, Felipe Pérez Marti, pero hay que terminar la tarea.

Comento:

Tienes toda la razón. Hemos sido demasiado lentos con el PR. Pues nos falta una pata fundamental, la de los partidos políticos del coraje. A estas alturas, por esa falta, no creo que contemos con Primero Justicia y Voluntad Popular, que se fueron con el Frente Amplio, a pesar de sus grandes divisiones internas. Pero creo que vamos a contar con Soy Venezuela, SV.

Por supuesto que esta tardanza no ha sido por nuestra responsabilidad, pues tenemos ya más de dos meses pidiendo esa reunión. En el ML, gente de mucha autoridad moral entre nosotros, por su experiencia, su sabiduría, fueron quienes idearon la estrategia de hablar de último con los partidos y agrupaciones políticas. Para que no manipularan el acuerdo, y que la sociedad civil y los otros actores fueran respetados como iguales, pues aquí el dominio de los partidos sobre la política se ha hecho, con demasiada frecuencia, en desmedro del interés de los dolientes principales de todo esto: los trabajadores, las empresas, los estudiantes, los gremios, las comunidades, etc. Así lo hicimos. Pero luego, cuando estábamos preparados, se ha tardado mucho la cosa.

Sin embargo, creo que estamos a tiempo. Vamos bien. Pues en esto de la disputa entre el Frente y el Pacto, son dos cosas las que son decisivas: la credibilidad de los líderes, por un lado, y la estrategia, por otro. Nosotros tenemos las dos cosas. Mil veces mejor que la del Frente Amplio. Ya se sabe que no es amplio. Y ya se sabe que es la MUD versión 2.0. No son creíbles ahora. Aún si en un momento jugaron un papel positivo. No fifan ya, hay que reconocerlo de una vez, ni aquí, ni en el exterior, ni con la fuerza armada que está de nuestro lado. Lo bueno, pues, es que ahora estamos a punto.

Lo más sorprendente es que esas élites de la MUD deberían saber que su diagnóstico es falso. Deberían saber, por ejemplo, que la gran mayoría de la fuerza armada está contra Maduro. Hasta Rocío San Miguel, única fuente disidente en el pasado entre los conocedores de la materia, ahora lo reconoce, y estuvo errada por un tiempo, al creer que lo del Mariscal Óscar Pérez era un pote de humo, por ejemplo, de manera que el consenso en esta materia es básicamente unánime. Que contamos con la comunidad internacional. Que hay que cambiar el liderazgo para poder recuperar la calle (lo cual viene de consideraciones gerencia elemental de negocios, y de política, por el tema del desempeño y la confianza, que ellos no están dispuestos a aplicar, aunque con eso perjudiquen a “la empresa”, en este caso, la gente). Algunos saben que ahora la mayor parte de los militares acatarían, como corresponde por la constitución, un acto de Consulta para elección presidencial tipo 16J no sea ahora solo simbólico. El resto debería enterarse de cómo están las cosas, y simplemente actuar sin ver la realidad, como si esto no existiera, suponiendo algo absurdo: que el gobierno controla a toda,o la mayoría, de la fuerza armada. Solo porque domina el aparato represivo. Es que normal, y explicable. Como el bluff, o alardeo falso del juego de póker, usado por un jugador débil desesperado.

Porqué se empeñan en rogar que haya elecciones “con garantías” cuando eso implica más tiempo para el gobierno, correr la arruga, sin resultados finales, y encima con más muertes de personas y cierre de empresas?

Incomprensible. A menos que hayan cosas sucias por detrás de todo esto. Ignorancia en esto, y seguir consejos de analistas políticos bate-quebrados, o no enterados, es inaceptable. Y tampoco es explicable que tengan a la ciudadanía sumida en ignorancia total acerca de este diagnóstico (de debilidad relativa del gobierno, incluyendo lo militar).

Y tampoco es aceptable que pretendan recuperar el liderazgo político, cuando le fallaron a la gente, no se disculpan, y quieran hacerlo, encima de eso, engañando a la los dolientes de sus errores, la ciudadanía, y sus proxis, la sociedad civil organizada.

Así que lo que nos queda es tratar de sumarnos entre los que tenemos esta estrategia, del coraje, empoderar a la sociedad civil realmente representativa, y salir a la luz pública como alternativa. Un nuevo liderazgo: nuestro proyecto del Pacto Republicano.

Dices:

Y si el acto de ayer tiene éxito, cómo quedamos los que hemos impulsado el ML y el PR? Como nos verán si paralelamente se lanza este movimiento? Al que no hace gol se lo hacen.

Comento:

Es cierto que fue un éxito mediático. Pero a estas alturas ya está bastante desinflado en los círculos conocedores, por la manipulación de la MUD que se niega a dar paso a un nuevo liderazgo, reconociendo que ya jugó su papel, y ponerse de lado, más bien promoviendo lo que está por venir. De las cosas buenas que tenemos, es que todo se sabe. Sobre todo si nos activamos. Como bien sabes, el guerrero fracasado va a la guerra primero, y luego trata de ganarla. Un acto como el de la UCV, sin haber llegado a acuerdos para sacar a Maduro, como debe ser, engañando a la gente, sin hacer anuncios de acuerdos a los que no se ha llegado, sino anuncios generales que revelaba ya la misma estrategia de la MUD, y la misma gente, es un acto de un guerrero fracasado (Sun Tzu).

La guerra era contra los que sí querían sacar a Maduro, que se veían como alternativa para dejar el vacío de liderazgo que había dejado la muerte de la MUD. No contra Maduro.

Y esta guerra tampoco la van a ganar. Pues estamos nosotros, con toda la moral por delante. La estrategia. Los contactos. Los jugadores claves y creíbles. Es una lástima que parte del chavismo democrático se fue con ellos. Les deseamos suerte. Pero esto es un error garrafal. Para ellos y para el país.

Ese frente no es amplio, sino estrecho. Se vio cuando no invitaron a un orador con la estrategia del coraje al Aula Magna. Se vio cuando un muchacho de la resistencia irrumpió en el acto de Chacao. La unidad en sí misma no es un valor de éxito, sino la fuerza. Pues la contradicción no es entre el gobierno y la MUD. Sino entre los caza-renta y el pueblo venezolano. Y esos enemigos tienen capturado no solo al gobierno, sino a parte crucial de la MUD. Hay sumas que restan. La unidad que da fuerza es la del pueblo organizado, con apoyo de los partidos del coraje, la comunidad internacional, y los militares institucionalistas. Contra los caza-renta, tanto del gobierno, como de la oposición.

Lo importante no es la “unidad” sino la fuerza, pues. Y de este lado estamos sumando los elementos que acopian fuerza, con la unidad de los que dan fuerza, y confianza, no con los que las restan. Y con la estrategia correcta.

Nos ha costado. Pero es que la guerra cuesta. Una vez que la hayamos ganado (que hayamos incorporado a los partidos del coraje), nos desplegaremos en batalla para materializarla (Sun Tzu, y los elementos básicos de la planificación estratégica). Una vez que tengamos el acuerdo con los jugadores claves, haremos el anuncio público. Lo importante aquí es la calidad. La cantidad luego viene aparejada por este liderazgo, y por paralelas las acciones de empoderamiento, mediante asambleas, en que estamos embarcados en el ML. Pues la pradera está seca.

Incluso esperamos que mucha de esa gente, incluso partidos políticos hoy en el Frente Amplio, se vengan para este lado cuando empecemos a sumar más y más fuerza a medida que se desarrolle la batalla, y se den cuenta de que si se siguen equivocando van a perder sus electores, y hasta sus militantes, muchos de los cuales a ya están muy enojados, incluso en este momento, pues sus liderazgos están equivocados, y nos les dejan asumir su papel renovador en sus organizaciones político partidistas, como debe ser.

Esperamos que el chavismo democrático que quiere jugar coraje, y no perpetuación de este gobierno, se sume también entonces.

Por lo pronto es incompatible que sigan con nosotros gente como Gabriela Ramírez y Germán Ferrer. Se lo hemos advertido en privado y ahora lo hacemos público. Pues hay que definirse, ya que la división es inevitable. Y provechosa, como hemos dicho. Y no se puede estar, a nivel de dirección por lo menos, en las dos cosas al mismo tiempo, ya que va a haber rivalidad, natural, como en democracia debe haber, por la aprobación de la gente, del paciente que debe escoger médico tratante, y tratamiento a seguir. Se debe escoger entre el pacto republicano, y el frente estrecho.

Finalmente:

Qué está planteado? Sumar, por la vía del convencimiento argumental y de liderazgo confiable, a mucha gente que fue de buena fe al acto de la Aula Magna, que se vio engañada. Hablar claro al “paciente”, acerca del diagnóstico correcto sobre su “enfermedad”, y proponerle el remedio correcto. Por lo menos el alternativo, para que decida. Poner a la luz pública la realidad de la debilidad del gobierno, y la fortaleza potencial nuestra. Dar la batalla de las ideas cuerpo a cuerpo con un debate que empodere a la ciudadanía, y que sea ella la que decida. Un ejemplo del trabajo con las élites, son las conversaciones que hemos tenido ya con la iglesia, la Averu, que se han desmarcado (la primera en privado, la segunda en público), Y con algunos miembros de Fedecámaras (como Juan Pablo Olalquiaga).

Y en materia del trabajo, en paralelo, en las bases, en los sectores y comunidades, seguiremos promoviendo las asambleas, para que la gente decida, pues, entre uno y otro planteamientos, entre uno y otro liderazgo. Y nos unamos todos los que realmente somos demócratas, en torno a las decisiones de la gente. Por lo que hemos visto, ya se sabe por dónde se van a inclinar. La MUD no quiere ese debate, sino solo efectos mediáticos. Nosotros sí. Y lo vamos a impulsar, aunque no quieran. Ahí ganamos, también, pues lo que debe ganar son las razones, dadas la necesidad de la gente, y su participación activa, no pasiva.

Vemos así, entonces, que ganaremos estas dos guerras: por el liderazgo con la gente, y frente al gobierno. Derrotando a la vez al enemigo común que está en estos dos frentes estrechos de batalla política. Para la salida del gobierno, y para la salida de los cazadores de renta y el cazarentismo como modelo, para liberar a Venezuela de una vez por todas, y de manera profunda y definitiva.

Cordialmente y pendientes, que lo bueno ya llegó,

Felipe

PD: mantendremos un canal privado abierto con sectores el chavismo democrático que quieren jugar coraje.