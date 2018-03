El mural que Manuel Oliver pintó en honor a su hijo Joaquín, asesinado en Parkland (video)

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 11, 2018 3:24 pm

Manuel Oliver, quien perdió a su hijo Joaquín en el tiroteo de la secundaria en Parkland, Florida, pintó un mural en honor a su hijo.

La estrella de Miami Heat, Dwyane Wade, se asoció con los supervivientes del tiroteo Marjory Stoneman Douglas High School para presentar una exposición de arte dedicada a las víctimas.

El artista Evan Pestaina creó la exhibición, que cuenta con 17 murales que simbolizan a cada persona que murió en la escuela secundaria de Parkland.

El sábado, Manuel Oliver, el padre de Joaquín Oliver, de 17 años, quien murió en el tiroteo, pintó un mural en honor a su hijo. La gente agregó sus nombres al trabajo que decía “Exigimos cambios”.

El mural de Manuel Oliver provocó una gran emoción entre los supervivientes.

“Anoche lloré casi tanto como cuando sucedió la tragedia”, dijo Emma González. “Esta exposición de arte fue tan poderosa, tan emotiva, tan cruda, las palabras no pueden describir lo que significó para mí estar allí anoche”.

La exposición “Parkland 17” funciona hasta las 5 p.m. en un espacio de arte en 2775 N.W. Third Ave. en la sección Wynwood de Miami. La exhibición también tiene como objetivo promover el March for Our Lives, contra de control de armas organizado por Marjory Stoneman Douglas que está programado para el 24 de marzo en Washington, D.C.