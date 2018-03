Venezuela ha enviado casi 4 mil millones de dólares a Daniel Ortega, según exdiputado nicaragüense

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 11, 2018 9:29 am

En entrevista para World Trade Center Radio, el exdiputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua y líder del movimiento Cambiemos, Santiago Aburto, denunció que en los últimos 10 años de Gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela ha enviado a Nicaragua 3 mil 750 millones de dólares en supuestas ayudas que no pasaron por el presupuesto general de esa nación, ni han sido fiscalizadas.



Aburto conversó desde Managua con Francisco Briceño para el programa Música y Noticias, donde reveló que estos recursos presuntamente habrían quedado “en manos” de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y “nadie sabe qué han hecho con este dinero”.

“Aquí ha habido entrada de mucho dinero proveniente de Pdvsa (petrolera estatal de Venezuela), de amigos de las Farc que tiene Daniel Ortega, que son los mismos de Nicolás Maduro y ahora estamos en un problema serio los nicaragüenses”, insistió Aburto, quien mencionó que “la mayoría de este pueblo siente vergüenza de ese dinero robado al pueblo de Venezuela y compartido con estos políticos de Nicaragua y Cuba”.

“Les pedimos perdón, pero el pueblo de Nicaragua, el ciudadano común y corriente, no tiene nada que ver con esos negocios turbios de Ortega y Chávez y ahora de Ortega y Maduro”, ratificó el ex parlamentario opositor y periodista, quien no dudó en señalar además que “hay personajes de la política que colaboran con el régimen de Ortega que se quieren vender como opositores pero por debajo están arreglados con el tirano y sabemos que eso también pasa en Venezuela”.

En cuanto a las elecciones en Venezuela, Aburto expresó que “es mentira que un dictador va a entregar el poder simplemente con acuerdos” y añadió que “esa farsa de República Dominicana ya la vivimos aquí, en la práctica no cumplen. Se debe hacer presión internacional y salir a las calles”.

Por otra parte, lamentó que “con ese mismo ahínco y valentía con que el secretario general de la Organización de Estados Americanos habla contra el Gobierno de Venezuela y el proceso electoral, no se refiere a lo que ocurre en Nicaragua. Hay algo raro entre la OEA, Nicaragua y el señor Almagro. Algo se saben, algo esconden que no actúan de la misma manera con Daniel Ortega a cómo actúan con Nicolás Maduro”.

En otro orden de ideas, Santiago Aburto se refirió al movimiento Cambiemos, lanzado recientemente en Nicaragua en el que –según dijo-, agrupan a los ciudadanos desilusionados de los partidos tradicionales.

“Hemos lanzado algo nuevo con gente nueva y que no está militando en ningún partido tradicional o movimientos colaboracionistas con el régimen. Decidimos juntarnos todos”, insistió Aburto quien adelantó que presentarán una solicitud de intención de formar un partido “para que la gente empiece a ver un cambio”.

Añadió que se enfocarán en temas sociales como el alza de la gasolina, el diesel, la canasta básica, entre otros aspectos. “Queremos presentar una alternativa a la población con gente que tiene credibildiad y sin un pasado de corrupción”.

