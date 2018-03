Caiga quien Caiga: Gobierno chavista apagó Venezuela, por @angelmonagas

Publicado en: Opinión

Mar 12, 2018 5:12 pm

Leyenda: Titular del Diario Correo del Caroní.

Chávez como buen comunista, desde el principio se propuso volver a hacer todo de nuevo. A él no le importa lo bueno, sino lo nuevo. A él no le interesaba el futuro de Venezuela, sino que, todo lo que sucediera fuera consecuencia de su hechura. Dejar su huella. Era más importante ser el ALFA y el OMEGA, de Venezuela, que construir un camino al desarrollo de todos.

El propósito de este fin, es propio de la izquierda: Crear la crisis, la desesperación, la tragedia y después resolverla, o intentarlo, para ser el héroe de su película. Este era un país que tenía muchos problemas. Ahora está peor y a ellos les interesa que sea así para reconstruirlo. Es como muchos que prefieren “tumbar una casa”, para luego hacerla a su gusto y comodidad. EL chavismo tiene como fin, destruir Venezuela. Apagar su existencia, para luego con sobras de su riqueza, reconstruirla. Es un método propio del terrorismo musulman, usado con mucho éxito en algunos soldados estadounidenses, quienes luego regresan a su país, convertidos a una interpretación errónea del islam y a la causa AL QAEDA y otros grupos.

Ese camino no tiene retorno para ellos, los chavistas que gobiernan.

EL PADRE DE LA CRIATURA

Hugo, en muchos de sus viajes diálogo con un maestro de esta filosofía y lo instruyó muy bien. Maduro lo conoció y observamos buenos conocimientos de las mismas enseñanzas. Algunos de estos líderes Ayman al Zawahiri, Abu Yahya el Libi, Khalid al Habib, todos seguidores de Osama Bin Laden, han tenido (o tuvieron) sendas reuniones y/o conversaciones con Hugo o con Nicolás e incluso, con algunos de los delfines venezolanos de este proceso. Desconozco si alguno de ellos está vivo o muerto, solo me remito a una información que me aportara un ex soldado cubano llegado a Venezuela poco después del 2002, del cual también desconozco su destino. Lo que él me explico, hoy parece más lógico que nunca.

Chávez manejo más ingresos que nadie, desde el cacique Guaicaipuro hasta la fecha. Su proyecto estatista tenía como fin acabar el sector privado no sumiso y al establecer controles de precios, cambios de divisas, el gobierno se hace de una suerte de DIOS, para resolver los problemas de los empresarios. Chávez monopolizó todo lo que ayudara al crecimiento y desarrollo económico. Luego creó un sistema oficial de importaciones, para beneficiar (corromper) a sus colaboradores y controlar a los que había arruinado, ofreciéndole alternativas. Tenía la capacidad de conseguir dinero para esos fines. Finalmente el sistema colapso y sin el ingreso petrolero que les permitía equivocarse y seguir, pareciera que no pueden continuar.

Ellos necesitan hundir en mayor tragedia a la clase productiva de la nación y al pueblo. Mientras más “hambrientos”, más “necesitados”, estemos los venezolanos, más dependemos de sus dadivas. He allí la explicación de porqué no permiten la llegada oficial de ayuda humanitaria. Pueden entrar pero sin que la gente lo sepa. Como buenos “fidelistas”, la información es poder. Tienen que ser ellos los “salvadores” de la patria y no otros. Eso jamás. Por eso, Maduro lejos de resolver se adentra más en el modelo “arruinador” socialista. Más control. Más estatismo. Por ello, se culpa al sector privado y al “imperio” de una guerra económica, inexistente, que es causada por su propia gestión. El pueblo no debe saberlo. El culpable es FEDECAMARAS, LORENZO o TRUMP.

APAGAR VENEZUELA

El sistema eléctrico es otro paso. La corrupción y robo de las inversiones del sistema, sumado a la ausencia de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, del parque termoeléctrico, anuncia un gran apagón. No hay simplemente producción de energía suficiente para abastecer la necesidad de Venezuela, por cierto, en mayor crisis dada la actividad de minería de las criptomonedas.

Maduro seguirá apagando Venezuela. Es el objetivo y en paralelo, “negocia” con un sector de la oposición política, quienes aún “prefieren” no entender el enemigo con al cual se enfrentan. No es un gobierno, o un partido, es un sistema internacional de intereses ideológicos y económicos.

El avance del mal hace metástasis. Pareciera que el pueblo perdió el interés en enfrentar. La oposición absolutamente fraccionada y parte de ella, sobornada. Hay unos que reciben dadivas por hablar mal del gobierno, bajo el esquema de financiamiento y otros, fundamentalmente en el exterior, que reciben dinero del gobierno para hablar mal de la oposición.

REGIÓN CAPITAL

EXCELENTE Las respuestas del periodista Oscar Haza, de Megatv-Miami, en el programa de Vladimir Villegas. Mostró gran conocimiento del tema latinoamericano, quizá por eso es el programa de opinión más visto por la colonia en La Florida EEUU. Haza señala algo que muchas veces hemos mencionado: Fidel Castro nunca se enfrentó a los “Gringos”, en ninguna de las naciones que fueron invadidas y eran “defendidas” por Cuba. Los cubanos no pelearon en Granada, ni en Panamá, por ejemplo. Oscar Haza: Fidel no se enfrentó en ninguna de las invasiones que estuvo: No peleo en Granada, ni en Panamá, ni en Chile se enfrentó a Pinochet para defender a Allende, tampoco hubo éxitos en Ángola. El remate y es lo que preocupa a Nicolás, los Dictadores cubanos nunca han recibido ni acogido en calidad de “asilado” a ningún Presidente derrocado, por muy amigo que fuera de la isla.

En granada los cubanos estaban eran obreros vestidos como soldados.

Frank Mora de la Universidad de Miami ha dicho: “Fidel había invertido mucho en Chile, no hay que olvidar que incluso estuvo de visita más de un mes en ese país”, “Castro incluso le regaló la ametralladora que el mandatario chileno usó para defenderse durante el golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973 en el que finalmente murió”.

La dictadura se instaló y la Cuba de Fidel se esfumó. En Granada fue peor. Los “gringos invadieron” y el alarde de Fidel fue pura propaganda. Nunca hubo enfrentamiento. Un coronel, sin derecho a la defensa, pago las consecuencias de la mentira, de nombre Pedro Tortoló.

Fidel como todos los comunistas era una estrella, a la hora de hacer algo. Su primera víctima era la información. Por supuesto en ese año 1983, no existían las nuevas tecnologías de la comunicación para saber en tiempo real, lo que ocurre, más allá de lo que informó la prensa “controlada” en Cuba, que es básicamente lo mismo que ocurre en Venezuela.

GENIAL Nada mejor para diferenciar esta pseudo revolución de 19 años, con los 40 años anteriores, que la caricatura de Pinilla: #caricatura para @caraotadigital “¡Supuestamente antes se comía “perrarina”, ahora se comen al perro de verdad!”. Me he reído a mares. Que certero es el humor para juzgar a un mal gobierno. Mención honorifica merece, el tuitero Roque Castro quien dice una gran verdad: “Muchos se extrañan porque animales de zoológicos mueren de hambre… Carajo compatriotas, éstos comunistas Stalinistas matan a los niños y ancianos de hambre, cómo extrañarse que lo hagan con los animales. Son asesinos comunistas. Con rebelión cae el tirano y su banda”.

EL FRENTE supuestamente AMPLIO VENEZUELA LIBRE, no puede ser otro parapeto, que lo lleven de barrio en barrio, para crear estructuras similares a todo lo anterior. Ya las estructuras existen. Hay Que dar el paso al frente. Renunciar los dirigentes al confort y arriesgar físico. Sino veremos lo mismo. No me importa quien éste detrás pero si quien este de frente. No puede servir para volver a crear elites. Las palabras del empresario zuliano Carlos Alaimo: “Los partidos políticos, especialmente el G4, dieron paso a esta nueva estructura de UNIDAD NACIONAL”. “Ellos saben que no serían capaces de “enamorar”, solos, al país. Al venezolano “de a pie”, a esas familias que día a día salen con sacrificio a enfrentar los embates de este gobierno corrupto y mediocre que solo ha producido hambre, muertos y miseria. Destrozaron nuestra nación.

NO LE FALTA RAZON A LEOCENIS GARCIA cuando dice “A los mariscales que perdieron las batallas de ayer, no se les puede entregar las batallas del futuro”, aunque-agregó yo- no todos son responsables.

ATENTOS Inmigración venezolana a Colombia, puede morir con un eventual triunfo de Petro. Aunque parezca increíble, el triunfo del domingo 11 marzo 2018, puede ser otro en las presidenciales y en la primera vuelta puede quedar clasificado el candidato de las FARC, de la Guerrilla y del narcotráfico. En esta elección, votaron fundamentalmente los militantes de los partidos. La lucha aún no termina.

COMO LO ANUNCIAMOS En esta Columna, Conceden asilo político al Padre Palmar. Muchos informaron erróneamente de su detención. Lo aclaramos y anunciamos. El senador Marco Rubio, colaboró para que esto sucediera.

VENEZOLANOS EN EL EXILIO Reymar Perdomo, es una extraordinaria compatriota que desde el Perú, hace llorar a muchos con su tema “Me fui” y toda su capacidad histriónica para demostrar la verdad sobre lo que significa emigrar.

SE HIZO TENDENCIA El dirigente de Avanzada Progresista, Eduardo Semtei, quién aseguró que no se opondría a que Vladimir Padrino López continúe al frente del Ministerio de la Defensa, si con eso se garantiza la paz. Lo dijo en el programa Diálogo con Carlos Croes en Televen. Aunque a mi juicio, su intención es tratar de asemejar la participación de Falcón, a la de la oposición chilena cuando Pinochet pierde la elección, no tiene razón Semtei. No son iguales condiciones. Las dictaduras de derecha son diametralmente distintas a las de izquierda. La obra de Pinochet en materia económica, es años luz distante de Nicolás quien no ha resuelto ni el más elemental problema nacional. La oposición chilena nunca milito en el “pinochetismo”, ni venía de allí y los dirigentes no ostentaban nada que no pudieran demostrar su origen. Entre otras diferencias, no debemos obviar la más importante: El 20 Mayo no hay elección, sino simulacro para validar un resultado previo.

Para mi hijo mayor:

Hoy he vivido la experiencia de sentir la tristeza de mi hijo, porque se le va un pedazo de su vida. Que duro para los que somos padres. Sentir que él llora me hace llorar a mí, porque sé que también se ira. Y lo peor, no puedo hacer nada para calmar su dolor y detener su partida. No porque lo amo y solo quiero que encuentre la posibilidad que se le niega en Venezuela. Él no habla pero yo lo escucho. Él probablemente, no leerá esto. Lo digo, porque irremediablemente lloraré sin consuelo cuando él decida irse. Ya me lo dijo. Y la vida es así…Uno tiene que ir mientras pueda, detrás de lo que ama.

TRUJILLO

PROTESTAS por el problema eléctrico. Mucho más grave que en el Zulia, solo que el clima ayuda a soportar la carencia. Llegue el viernes 9 marzo 2018 y no había electricidad en toda Valera ni en muchos pueblos, incluida La Puerta donde yo estaba en el Hotel La Cordillera. Sábado y domingo fue igual. Puntos de pago caídos. Plataformas de los bancos sin funcionar. Conté más de 30 apagones en un día. El domingo la gente tomó las calles y la doble moral del Gobernador quedo de manifiesto. Habla de “aguantar” porque en su casa tiene una tremenda planta generadora de electricidad. Gloria al Bravo Pueblo de Trujillo que no se conformó y salió. Ejemplo a seguir en otros estados.

NUEVA ESPARTA

DESCONOZCO si el Gobernador está o no de acuerdo: ¿Por qué prorrogan intervención de policía regional? ¿Será por qué el gobernador no es “chavista”? Donde el PSUV gano, cesaron las intervenciones.

