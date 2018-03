Cierran accesos a la Casa Blanca por un paquete sospechoso

Mar 12, 2018 6:01 pm

Los accesos a la Casa Blanca fueron bloqueados por el Servicio Secreto de EEUU luego de hallarse un paquete sospechoso frente a uno de los ingresos de la residencia presidencial, este lunes.

Cabe destacar que dos paquetes bomba estallaron el lunes en la ciudad estadounidense de Austin, 10 días después de una explosión mortal similar, en tanto la policía de Texas investiga la posibilidad de que los ataques sean crímenes de odio racial.

Información en desarrollo…

BREAKING: Secret Service personnel responding to reports of a suspicious package in the area of Penn Ave & Lafayette Park. Pedestrian & vehicular traffic impacted

— Breaking911 (@Breaking911) 12 de marzo de 2018