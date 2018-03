Con la Reina y las máximas autoridades, este sí es el gran debut de Meghan Markle (Fotos)

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 12, 2018

Faltan dos meses y una semana para que la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, acoja la boda real del año. Una cuenta atrás que para los novios, el príncipe Harry y Meghan Markle, está siendo frenética. El hijo del príncipe Carlos y Diana de Gales se está encargando de presentar a su prometida a los ciudadanos británicos y de que ella conozca a fondo todas las implicaciones que tiene ser un Windsor. Este 12 de marzo Meghan Markle ha dado un paso más y se estrena en un acto de máxima relevancia institucional. Así lo reseña hola.com

Hasta ahora Meghan Markle ha protagonizado varias “primeras veces”, desde su presentación en Escocia y Gales hasta su primer foro con la Fundación Real de la que formará parte después de su boda, eso sin olvidar que la semana pasada tuvo lugar su bautizo y que también está aprendiendo a conducir por la izquierda, según ha publicado Daily Mail. Sin embargo, esta cita en la Abadía de Westminster es la más destacada hasta la fecha ya que se trata de su primer acto oficial con la Reina, ya que hay que recordar que la misa navideña de Sandringham es un evento familiar.

La futura princesa británica nacida en Los Ángeles se ha unido este lunes a la Familia Real al completo para las celebraciones por el Día de la Commonwealth. Una ceremonia que se retransmite en directo y a la que han acudido la Primera Ministra del país, el Primer Ministro de Malta, el Alto Comisionado, Embajadores y otros dignatarios de las instituciones del Reino Unido y de la Commonwealth.

Con los dos mil invitados y los representantes de las instituciones en el interior, los primeros en llegar a la abadía han sido Sophie de Wessex, el príncipe Andrés y la princesa Ana, que han sido recibidos por los oficiantes de la ceremonia. Minutos después han llegado, cada pareja en un coche, los Duques de Cambridge y tras ellos el príncipe Harry y Meghan Markle. Mientras Kate, en las últimas semanas de su tercer embarazo, ha apostado por el azul, Meghan hacía su aparición de blanco y con una boina de estilo francés.

Tras ellos ha llegado el momento de la entrada de Carlos de Inglaterra y la duquesa de Cornualles, y después las trompetas de la Guardia Real han anunciado con la máxima solemnidad la llegada de la soberana, que comenzó a ser cabeza de la Commonwealth con 26 ñaos y que ha realizado a lo largo de su vida más de 200 viajes a países miembros. Como cabía esperar las cámaras que retransmitían en directo han buscado con frecuencia a Meghan Markle durante toda la celebración, que ocupó su lugar entre su prometido y el príncipe Andres, una fila detrás de la Reina, de los duques de Cambridge y del Heredero su esposa.

Con este acto, el mayor servicio interreligioso del año, Meghan Markle ha debutado en una ceremonia con representantes de una red global de 53 países que mantienen lazos históricos con el Reino Unido, casi 2.4 mil millones de personas, de las cuales el 60% tienen menos de 30 años. Nuevas generaciones para las que no ha faltado una estrella también menor de la treintena, Liam Payne, el que perteneciera a la banda One Direction ha cantado la canción de John Mayer Waiting on the World to Change; mientras que el cirujano ocular Andrew Bastawrous ha hecho una reflexión sobre su trabajo y cómo convirtió un Smartphone en una herramienta para examinar y prevenir los casos de ceguera evitable en países en vías de desarrollo.

Canticos maorís, desfile de banderas, flores traídas de distintos países de la organización, el impresionante coro de góspel de la Universidad en Portsmouth, bailes regionales a las puertas de la iglesia o un interesante discurso de la poeta de origen indio Jaspreet Kaur han tenido lugar en una ceremonia en la que el Decano de Westminster, John Hall, ha invitado a dar las gracias por la diversidad y a orar por la paz y la unidad.

Tras el servicio en la abadía ha llegado el momento de los Four Fab: los duques de Cambridge, el príncipe Harry y Meghan Markle. Los Cuatro Fabulosos –apodo que en su día perteneció a Los Beatles y que ahora se usa en el Reino Unido para referirse al cuarteto más exitoso de la monarquía británica- han puesto rumbo al aledaño Dean’s Yard en donde ha tenido lugar una recepción. Las celebraciones continuarán por la noche esta vez con el príncipe Carlos, la duquesa de Cornualles y el príncipe Guillermo como invitados de Patricia Scotland, Secretaria General de la Commonwealth, en Marlborough House, sede de la comunidad de naciones vinculadas al Reino Unido.