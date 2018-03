Domingo Alberto Rangel: Frente estrecho

Publicado en: Opinión

Mar 12, 2018 6:46 am

Ante la impertérrita mirada de los venezolanos se acaba de producir un milagro pero nadie llama al Vaticano para que envíen un abogado del diablo a investigar.

Quienes diseñaron el frente amplio que más bien por su manera de arrancar luce estrecho, han curado un tumor maligno sin que nadie se los hubiese pedido y sin rezos o agua bendita de por medio.

¡Qué nuestro candidato a santo tome en los cielos precauciones porque esta vez va en serio y de nuevo pueden desbancar a José Gregorio!

Según se recuerda porque fue hace poco, Henrique Capriles dijo que se marchaba de la Mud y que no volvería mientras estuviese en esos predios Henry Ramos Allup… que de acuerdo a lo dicho por ese mismo declarante, ex gobernador y candidato, era “un tumor”.

De manera que en un país donde casi no hay medicamentos para la quimioterapia, donde el candidato Bertucci concita pequeñas multitudes cada vez que él o los pastores que le apoyan, visitan centros de salud, públicos y privados, en los barrios, y sin mucha alharaca o carnet de la patria mediante proceden a obsequiarle a los médicos antibióticos que en cualquier país se consiguen hasta en los supermercados pero que en nuestra Venezuela o no aparecen o cuestan un ojo de la cara… quienes dirigen un engendro que se puede considerar nieto de la Coordinadora porque también es hijo de la Mud, y me refiero a cualquiera de los frentes que están apareciendo, lograron el portento de curar un tumor sin tener que llamar a los marines, al ciudadano Almagro o al príncipe jordano que democráticamente dirige los derechos humanos en la ONU.

Carajo: ¡Sentaron a Capriles al lado de Ramos Allup… un verdadero milagro!

Pero, sucede que tecleando en serio, milagroso sería que la inmensa masa descontenta con el gobierno caiga en esta nueva estafa a cargo de quienes dilapidaron el capital político ganado a pulso en las elecciones de diputados… y quienes ahora pretenden que aliándose la oposición a ex oficialistas venidos a menos, sin ángel y sin nada que ofrecerle a un país tan deteriorado… y cambiándole el nombre a la Mud pero dejando en el timón a las mismas caras desgastadas… ahora si sacarán a Maduro… tras 18 años de engaños y trapacerías.

¡Algo similar sería un milagro digno del propio Dios que reina en los Cielos!

Pero, aparte de los descaros cabe preguntar ¿qué pretenden estos promotores del fulano frente?

Acostumbrados a mentir y no es solo el amigo de los “tumores” quien tiene esa maña muy acendrada… es lógico que tengan cartas bajo la manga o “planes B” como ahora dicen los rufianes. También denominadores comunes.

En común todos los directivos del frente tienen como objetivo obligar a que Henri Falcón desista de su candidatura pero no para ir “a la resistencia” como dragonean frente a los medios… sino para pasado el trance inscribir como candidato o candidata a uno de los complotados.

Aquí entran a jugar los planes B de cada uno de los aspirantes a directivos del frente, comenzando por los rectores y los curas que es casi lo mismo.

El Plan B de los rectores de universidades que están graduando bachilleres que han pasado materias sin tener profesor que las enseñe o que no son capaces de poner papel sanitario en los baños… es inscribir como candidata a la inefable rectora de la UCV, una vez obligado a renunciar Falcón, por quien aclaro que no simpatizo.

¡Para estos rectores y sacerdotes estatistas que pretenden que el presupuesto les compre hasta las hostias, la doctora García Arocha vendría a ser una especie de Violeta Chamorro venezolana porque soñar no cuesta nada!

Pero los Planes B abundan y por ello Ramos Allup, curado del tumor que Capriles diagnosticó hace pocos meses, pide que la elección se posponga hasta el 2019. Fecha que sería negociada para que en julio o agosto pudiera AD inscribir su candidato que ustedes ya saben quién es.

Capriles también tiene su Plan B pero con variante habilitadora –de algo ha de servir la ANC- para que le permitan participar en el Derby presidencial una vez perdonados sus desmanes administrativos que no por ser enanos ante los que a diario cometen los oficialistas… dejan por ello de ser delitos.

El ex gobernador y ahora eterno candidato… también estaría dispuesto a competir en julio o agosto… y con las mismas condiciones para horror de quienes en el Departamento de Estado le escuchan los llantos a estos opositores cada vez que recalan en Washington.

Y desde luego que hay Planes B más chiquitos… como los que guisan militantes de los partidos que no reunieron firmas o que llanamente han dicho que no se van a candidatear… pero que al igual que el año pasado en las elecciones regionales y locales… presentaron candidatos y a veces ganaron algunas alcaldías.

Por ende y desde mi modesto punto de vista no aparece nadie por quién votar: Es que apartando que no hay un solo candidato que proponga capitalismo para enriquecer nuestra sociedad… tampoco hay quien en una sociedad corrupta –ya no somos el país decente que derrocó a Pérez Jiménez- toque el tema de la pulcritud administrativa.

De manera que si ninguno apunta hacia soluciones económicas de mercado… y tampoco propone meter en cintura a los ladrones… que ganen o pierdan si les place… pero no con nuestro voto.