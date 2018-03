José Luis Monroy: A las batallas no hay que temerlas

Publicado en: Opinión

Mar 12, 2018 1:05 pm

Hola que tal mi gente, existen en la vida muchos tipos de batallas, las que se eligen luchar y las que no, las que se ganan y las que se creen perdidas, las que nos determinan, las que pretenden anularnos, las que nos engrandecen y, también, las que nos hacen sentir más pequeños; hay batallas sonoras y públicas, otras privadas y silenciosas, existen batallas basadas en la necesidad o en el deseo de lograr un objetivo, de retomarlo o de mantenerlo, las hay personales e impersonales, las hay, incluso, intencionadas solamente para llamar la atención y las hay, también, con la firme intención de dejar de tener aquello que se tenía… así, existen tantas batallas como circunstancias se elijan enfrentar en la vida.

Y quien elige enfrentar nunca pierde, sencillamente, porque decide poner frente a frente o hacer frente a situaciones que de alguna manera representan algo en su vida. Por eso enfrentar siempre es bueno cuando la intención es la correcta y no existe mejor intención que aquella que nos hace avanzar en la vida.

Las batallas se necesitan para saber luchar por aquello que queremos, aquello que nos corresponde y sobre todo aquello que merecemos. Por eso nunca hay que temer ante las circunstancias que exigen de nosotros dar un paso más allá de lo sentido, de lo razonado, de lo creído e incluso de lo esperado, porque, al contrario de lo que se piensa comúnmente, enfrentar no hace perder, sino que rescata, en la mayoría de los casos, a uno mismo de la pérdida.

Las batallas hay que elegirlas cuando sea necesario, porque no cesan cuando la circunstancia así lo exige. Se lo digo porque las batallas ineludibles siempre son aquellas que deben librarse contra uno mismo, contra lo que se desea, se quiere, se espera, se siente, se razona y se merece… esas batallas no deben admitir nunca una derrota previa ni un silencio complaciente ni mucho menos un autocontrol que dé paso al avasallamiento externo.

A las batallas no hay que temerlas, porque son pasajeras si se decide enfrentarlas, las batallas pasan, son solamente una etapa, una leve confrontación si se responde a tiempo, las batallas son sólo un espacio de estrategia proactiva y pertinente para avanzar en la vida.

Amigos todos ustedes que me conocen saben que no eludo ninguna batalla, que a pesar de lo que me pase yo sigo de frente, camino con la frente alta, seguro que la lucha que estoy dando, tendrá los frutos esperados. ¿Rendirse? Yo no lo haré, yo sigo aquí

y no me rindo

con amor, por destino

despertar cada día

es una aventura

estoy aquí

estoy aquí, voy para adelante, Venezuela bien vale la pena, yo sigo aquí en mi país, doy la cara y junto a ti lo lograremos, yo sigo y nadie me sacará de mi país.

Por eso hoy le invito a hacer frente a todos los dilemas o tribulaciones que no le dejan avanzar en la vida, a ésas que le detienen, le hacen sentir aprisionado, débil, cansado, aquellas que no le aportan nada en beneficio… libérese, dé un paso más allá y permítase ocupar el lugar que merece para sí mismo.

Y hágalo… hágalo, que no le genere conflicto, nadie merece más respeto que usted, nadie merece más consideraciones que usted y nadie merece menos de la vida que desea, por la que trabaja y que anhela. Y si en ese merecimiento usted debe enfrentar cualquier situación… hágalo con la alegría de saberse digno de luchar por aquello que desea. No se detenga.

Créame, siempre hay que enfrentar las batallas que las circunstancias le exigen para avanzar. De no hacerlo, ésas son las batallas que se pierden porque se pierde uno a sí mismo… y ésa, de todas las pérdidas, es la peor.

#ElLiderEresTu

@joseluismonroy