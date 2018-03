Williams Dávila: Resultados de elección en Colombia demuestran que Maduro no tiene vida intercontinental

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 12, 2018 1:28 pm

Tras los resultados en las elecciones en la vecina nación de Colombia, el Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales, Interregionales y Planeamiento Estratégico del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Williams Dávila, aseguró que quedó demostrado que proyecto político de Nicolás Maduro no tiene ninguna proyección intercontinental y que no tiene vida ni vigencia, ya que ningún pueblo de América Latina lo sigue.

Nota de prensa

Dávila detalló que durante sus pasos por la frontera para poder cumplir con las funciones parlamentarias en el Parlasur, pudo palpar que el pueblo colombiano no iba a tomar ni copiar el modelo infecundo de Maduro, que a su juicio, encarna el candidato Gustavo Petro “sobretodo porque la frontera ha sido víctima de los efectos perniciosos de la política del gobierno venezolano, porque son muchos los que viven del comercio y que se han visto afectados por esas malas decisiones de estar cerrando el paso vehicular”.

En ese sentido, resaltó que en Colombia existe un convencimiento que deben seguir adelante todos los procesos de paz, pero “lo que si es cierto es que no por avanzar en la construcción de la paz, los colombianos van a elegir una fórmula que iba a emular al socialismo del siglo XXI, eso no iba a pasar. Las elecciones de Colombia demuestran que a Maduro nadie lo sigue, ningún pueblo de nuestra América, que es no es un proyecto de progreso sino por el contrario, es de aislamiento”.

Williams Dávila ratificó que los comicios colombianos dejaron en evidencia que en el vecino país funciona la democracia “sin tanto aparataje ni tecnología, hasta con papeletas y no terminan las elecciones a altas horas de la noche, sin contar que hasta abrieron la frontera al finalizar la tarde, porque ellos (haciendo referencia a los colombianos) saben que el voto nocturno es truculento y es el que utilizado en Venezuela por el gobierno de Maduro”.