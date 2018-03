¿Y el resto? Gobierno activa plan para “resolver” fallas eléctricas en el occidente del país

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 12, 2018 2:42 pm

Para atender la contingencia que presenta en el servicio eléctrico que impacta a los estados Trujillo, Barinas, Portuguesa, Táchira y Mérida, así como en algunos sectores del Alto Apure, el Gobierno bolivariano conformó un equipo resolver la situación.

Desde el aeropuerto Antonio Nicolás Briceño, en el municipio San Rafael de Carvajal, en el estado Trujillo, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, refirió que este equipo conformado por instrucciones del presidente del país, se desplegó este lunes para inicialmente ofrecer información.

“Se está activando este plan de contingencia que lo lleva el vicepresidente Tareck El Aissami y nosotros nos hemos distribuido para efectos de mantener informada a la población, pero el centro de operaciones estará en la base Santo Domingo, en el estado Táchira”, manifestó.

Motta Domínguez explicó que la principal causa de las interrupciones en el servicio eléctrico en los últimos días en los mencionados estados es climatológica, por cuanto se registra una fuerte sequía en las zonas donde están ubicadas las represas San Agatón y La Vueltosa, ambas en Táchira, y Peña Larga, en Barinas, que generan energía unos 500 megavatios para esta parte de la región sur occidente del país.

“Una situación desde el punto de vista climático ha llevado a que los niveles de operatividad de estas represas, principalmente La Vueltosa que afecta también a San Agatón y las otras ha llevado a tener eventos inesperados y que ha producido interrupciones no programadas”, dijo.

Agregó que cuando los niveles de estas represas bajan, se activan los sensores y las turbinas se disparan, causando la interrupción que amerita la administración de cargas para proteger el sistema eléctrico, así como los equipos, es decir, que “los cortes no son programados, cuando tenemos poco nivel de agua tenemos que hacerlo. No podemos administrar carga si no tenemos agua en los embalses”.

Refirió que están trabajando arduamente para la región de Los Andes y prevén solucionar la situación en 15 días, por lo que se están tomando previsiones con la incorporación de plantas generadoras.

Entretanto, el ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, recalcó que en los últimos meses a excepción del estado Mérida, en Trujillo y Táchira las lluvias han estado por debajo de los promedios normales.

Indicó que de acuerdo a los reportes meteorológicos a partir de los 20 de marzo se espera que se inicien las lluvias para estas zonas de los embalses y así darle la tranquilidad la población y el nivel de los embalses comiencen a recuperar sus niveles.

Por su parte, el gobernador Rangel Silva, se refirió a la situación de protesta registrada la noche de este domingo en varios municipios del estado Trujillo, principalmente en Valera, donde más allá de la inconformidad de algunas comunidades por la falla en el servicio eléctrico, se registraron hechos vandálicos que dejaron como consecuencia a 20 personas detenidas y otras 20 heridas, integrantes de los diferentes cuerpos de seguridad del estado.

Indicó que la situación obligó a activar el Comando de Seguridad Ciudadana, en el que participaron 150 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, 150 de la Policía del estado, y 30 de la Policía Nacional Bolivariana y la situación fue controlada para proteger la vida y la paz de la población.

AVN