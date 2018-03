Edward Rodríguez: El Frente, entre la espada y la pared

Publicado en: Opinión

Mar 13, 2018 9:14 am

Pasada la emoción que generó en los presentes, opinadores y colegas periodistas que cubrieron el primer acto del Frente Amplio Venezuela Libre, es válido y necesario hacer unas reflexiones que contribuyan a que esa plataforma que tiene como objetivo servir de guía y acción para salir de este gobierno de forma pacífica, política y electoral, termine con buen pie.

Lo primero es, comenzar por casa trabajando la Unidad desinteresada de todos los factores y reconocer la existencia de otros grupos pequeños que también quieren la libertad del país; a mi modo de ver faltó gente importante como los miembros de Soy Venezuela, María Corina, el grupo de Ledezma, Douglas Bravo, Leocenis García, por sólo citar algunos. Quizás muchos dirán: pero si estuvo la Iglesia, representantes empresariales, profesores, políticos, cultores, escritores, estudiantes y poetas, no hace falta más gente, eso sería buscarle la quinta pata al gato; y no es así, a la hora del té “si la lucha por la libertad se dispersa no habrá victoria en combate” como decía Alí Primera.

Pompeyo Márquez hacía referencia a que todo lo que se haga para bien o para mal que sea en Unidad; y lo que se observa al sol de hoy es que hay tres frentes.

El primero es el que quiere ir a las elecciones en donde está Henry Falcón, que no necesariamente tiene que ser un traidor para aspirar, pero divide; el segundo es del grupo Soy Venezuela que no está alineado con la disminuida MUD cuya agenda es salir ya de Nicolás, intervención extranjera bajo el esquema de que esto no se aguanta más; y el tercero es el recién creado Frente Amplio Venezuela Libre, que quiere retomar la calle con diversidad de cabezas, voceros y planteamientos, entre sus objetivos está correr la fecha de las elecciones, cambio de autoridades del CNE y el respaldo internacional.

Ahora bien, esa “diversidad” y “amplitud” con la que se ha presentado el Frente, no le ha hecho bien en estos menos de ocho días de vida; los venezolanos buscan desde mediados del año pasado un líder que los guíe por la ruta correcta y que los lleve a puerto seguro; por eso considero que dicho Frente debe tener una cabeza visible que tenga enganche con quienes siguen en disposición de luchar por Venezuela, pero bajo un esquema realista.

Ante este panorama el gobierno goza de una y parte de la otra, pues tiene a la mesa dividida, se sienta a negociar con individualidades, les promete cambios y alterar el cronograma electoral a cambio de que participen en la elección sea en mayo o en julio, sólo ellos saben si les conviene o no rodarla, el toro lo tienen agarrado por los cachos a pesar de que la popularidad nos les llega ni las 25% como se lo escuché en estos días al encuestador Félix Seijas Rodríguez en un acto de Venanchan celebrado en la ciudad de Maracaibo.

No es mentira que en los cuarteles se está pasando hambre, que la gente abandona sus trabajos por montar mesas de ventas de cualquier cosa en frente de sus casas o sale huyendo de país sin planificación, y con todo esto un gobierno tan pésimo como el de Maduro se mantiene en pie.

El Frente Amplio Venezuela Libre siempre estará entre la espada y la pared tal y como están las cosas en este momento, ojala y quienes lo integren no sólo se queden en leer los halagos, sino que sigan haciendo todos los esfuerzos para convencer a los que “por ahora” permanecen fuera de él; sólo en Unidad, no hay otra manera, se puede enfrentar y vencer a este régimen.

Wiston Churchill decía “el éxito no es el final, el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta”. Sólo que en nuestro caso no hay tiempo para perder.

@edwardr74