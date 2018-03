El #20May no habrá elecciones sino un simulacro, según Ramón Guillermo Aveledo

Publicado en: Destacados, Nacionales

El integrante del Frente Amplio Venezuela Libre, Ramón Guillermo Aveledo, recalcó que esta nueva organización no está integrada por voces de la disidencia y considera que el llamado a elecciones para el 20 de mayo no reúne las condiciones de transparencia necesarias para el país y lo califica como un simulacro.

“Este 20 de mayo no habrá elecciones en el país, sino un simulacro. Este año debe respetarse el derecho de los venezolanos a elegir para poder enfrentar los problemas que estamos atravesando que no cambiarán mientras siga este Gobierno. No somos abstencionistas, pero así como está la situación en el país no se puede votar. Si es una elección limpia el que gana, se respeta”, expresó Aveledo durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

Recalcó que “en el Frente Amplio Venezuela Libre cabemos todos los venezolanos. Allí coinciden empresarios, trabajadores, profesionales, chavismo disidente. Es mucho más que la Mesa de la Unidad Democrática, porque alberga a los partidos políticos y a la sociedad civil en general. Lo que está sucediendo es un país que reclama sus derechos”.

Al ser consultado sobre la candidatura del ex gobernador Henri Falcón, indicó que discrepa de su pensamiento “porque así como coincidimos en que es el voto la solución, estas elecciones no son correctas. Yo no descarto ni voy a hablar mal de Falcón, lamento que no haya sido reelegido en el estado Lara; sin embargo, no descarto que se retire del proceso cuando constate lo que le hemos dicho sus amigos, de que eso no es de verdad una elección, es una emboscada”.

Reiteró que “el Gobierno quiere que la ONU venga a un acompañamiento. Eso no es que sea malo, pero no sirve para lo que queremos. Siguen violando las garantías constitucionales, siguen haciendo cadenas, utilizando los medios del estado”.

Insistió en que “en este mundo globalizado es importante que los países comprendan lo que sucede en Venezuela, sobre todo cuando los jóvenes se van a hacer cualquier cosa en América Latina”.