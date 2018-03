Ocariz: Después de usurpar la Gobernación, Miranda les quedó grande

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 13, 2018 1:58 pm

El líder político de Miranda y miembro del partido Primero Justicia Carlos Ocariz, denunció el grave estado de abandono que se encuentra la entidad en materia de vialidad, salud, educación y servicios públicos.

Nota de Prensa

“Han pasado 150 días desde que manera fraudulenta llegaron y asumieron el poder en Miranda, hoy queremos denunciar que a pesar de que lo han tenido todo, tienen a nuestro pueblo pasando trabajo, y es que hoy podemos decir que definitivamente Miranda les quedó grande”

Ocariz denunció que los usuarios del transporte público invierten horas intentando tomar un autobús para trasladarse hasta sus hogares. “Llegaron y prometieron que recuperarían unidades de transporte y no fue así, vemos todos los días a miles de personas haciendo colas de hasta 4 horas para llegar a sus casas. Más del 70% de las unidades están paradas por falta de repuestos, la línea Miranda pasó de 150 a 30 autobuses, una situación alarmante es la que vive a diario nuestro pueblo. Tienen a los mirandinos como si fueran ganado”

En lo que corresponde al sector salud, el líder de Miranda expresó que toda la red ambulatoria de atención primaria está en total abandono. “Tenemos denuncias que en los Pronto Socorro no hay ni gasas, no tienen nada, en los 21 municipios la red de salud está sin insumos. Esto es muy lamentable porque nuestro pueblo no tiene recursos para ir a una clínica privada”.

Al mismo tiempo, denunció que la educación también está en crisis “No es posible que a nuestros docentes los pongan a hacer colas de 4 horas para recibir una bolsa de comida. Igualmente, estas personas se dieron a la tarea de suspender la rutas escolares y eso trajo como consecuencia que aumentara la deserción escolar en una 50%” Indicó que hay escuelas en el interior de Miranda que se encuentra a punto de cierre por falta de personal o de alumnos en las aulas.

Finalmente, Ocariz denunció que en cuanto a vialidad y alumbrado la situación es crítica. “Más del 70% de la vialidad rural está destruida, no le han hecho el mantenimiento respectivo a pesar de que tienen los recursos. Adicional, el servicio de alumbrado público es pésimo, ni hablar de los apagones, sólo en Miranda desde hace 20 semanas aproximadamente la luz se ha ido más de 6100 veces, con un gobierno que dice ser socialista y lo que hace es llevarse los recursos del pueblo a bancos de Andorra “.