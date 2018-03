Runrunes de este martes 13 de marzo de 2018

Publicado en: Opinión

Mar 13, 2018 5:54 am

MEDIO

EL OCASO DEL ALBA:



Cuando Chávez estuvo buchón de dólares petroleros los repartía a su antojo y así fue creando, con fondos venezolanos, organismos regionales complacientes y recipiendarios de esas dádivas orientadas a aplaudirlo y convertirlo en el líder “anti yanqui” por excelencia. La creación de Unasur fue así para dejar fuera a Canadá y Estados Unidos. La ALBA con la misma razón para conseguir los aplausos de las pobres naciones caribeñas a la que regalábamos petróleo a cambio de votos en la OEA y en la ONU. Otro gallo canta hoy. La última reunión de la Alianza Bolivariana mostró a solo tres presidentes- Bolivia, Cuba y Nicaragua- y al ministro de defensa de Ecuador y a varios cancilleres o delegados. Se convirtió, como siempre, en un mitin castro-chavista de apoyo a Maduro y en contra del retiro peruano de su invitación a la Cumbre de las Américas. Sin los reales nuestros el grupo es un cero a la izquierda como han reseñado varios articulistas de la región. Pasó desapercibido el apoyo ofrecido al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, por el respaldo democrático obtenido en el referendo del 4/2/18 donde sacó del juego al “hermano chavista” Rafael Correa. El Informe Otálvora que publicamos en www.runrun.es es directo: “el grupo Alba demandó “el derecho de participación de Venezuela en la referida actividad… “nos proponemos ejercer medidas diplomáticas y políticas para garantizarla”. Castro, Ortega y Morales insistieron en un supuesto derecho para que Maduro entre a territorio peruano sin el consentimiento del gobierno de Perú. ¿Copiará Nicolás Maduro a Delcy Rodríguez cuando era canciller y dijo que se “metería por las ventanas” si no la dejaban entrar a las sesiones de la OEA en Buenos Aires? ¿El flamante canciller estará negociando con los gobiernos de China, Rusia e Irán una estrategia continental para impedir la reunión de Lima?. Arreaza tuvo el tupé de señalar desde Nueva Delhi: “Un Gobierno que acoge una cumbre no tiene competencia legal para ‘desinvitar’ a alguien, eso está completamente fuera del marco legal, así que tenemos el derecho, somos fundadores del a Cumbre de las Américas desde 1994 y el presidente Maduro estará allí, llegará por mar, por agua…”. Pregunto: ¿Iniciará el ministro Vladimir Padrino López las operaciones que lo lleven a encabezar una exitosa invasión al Perú? ¿Apostará Maduro a su éxito mediático con un espectáculo tan triste y bochornoso? Tan solo ayer manifestaron la posibilidad de que llegara a Lima en un avión no venezolano con otros presidentes aliados.

Más Runrunes