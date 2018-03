Una avioneta se estrelló en un Boulevard de Miami (fotos)

Mar 13, 2018 3:03 pm

Departamento de Policía de Kissimmee reporta que una avioneta se estrelló el martes por la tarde en Martin Luther King Jr. Blvd entre Thacker Ave y Jonh Young Parkway en Kissimmee, reseña telemundo31.

El tramo de dicha calle se encuentra cerrado por el momento, se recomienda evitar la zona y buscar rutas alternas. No reportan heridos, agentes investigan qué causó que la avioneta se estrellara.

Plane down on MLK. No injuries. pic.twitter.com/E1XgkMutER

— Kissimmee Police (@kissimmeepolice) 13 de marzo de 2018