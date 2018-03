Comisión de Ciencia y Tecnología aprobó informe final de la Ley de Semilla

Publicado en: Política, Titulares

Mar 14, 2018 10:31 pm

La Comisión de Ciencia y Tecnología aprobó el informe final de la Ley de Semilla, el cual permitirá contar en el país con un instrumento moderno, operativo y de fiel cumplimiento que promueva y reconozca a los sectores de la producción de semilla como eslabón fundamental y en armonía con los tratados internacionales que Venezuela ha suscrito.

Nota de prensa

Para el diputado Luis Lippa (Unidad/Apure), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, esta normativa mejorará el abastecimiento en el sector rural y la producción nacional, siendo una esperanza en un momento tal álgido en la cual la producción nacional está desdibujada ya que más del 80% de lo que consumimos es importado.

Indicó Lippa que esta propuesta debe ser evaluada con mucho detenimiento, ya que a su juicio la normativa vigente prohíbe el uso de semillas transgénicas y la utilización de granos mejorados, obligando al agricultor a la utilización de semillas originarias por ley.

Lippa no descartó el uso de las semillas transgénicas o de otro tipo asegurando que hasta los momentos no se ha demostrado que éstas ocasionen algún tipo de daño. En el “caso especifico de Venezuela hemos venido consumiendo alimentos transgénicos importados ya que no estamos produciendo nada en el país y es conveniente tener una ley moderna, adaptarla a la realidad tecnológica global mundial”, dijo.

“Creemos que con esta ley estamos motivando a la investigación de mejoras de la producción nacional, incentivando a los productores nacionales y tomando decisiones en torno a cómo mejorar la producción de Venezuela. Esta es una ley que nos permitirá en un tiempo no muy remoto que en Venezuela produzcamos los alimentos que los venezolanos consumimos, enfatizó el parlamentario.

Consideró el legislador que esta nueva propuesta de la Ley de Semilla no funcionará de manera aislada, lo cual requiere el acompañamiento de otras normativas como la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, la cual es una herramienta fundamental para la investigación agrícola, específicamente, el tema de semilla, así como la Ley de Diversidad Biológica, específicamente, en lo concerniente al recurso genético y otras normativas las cuales deben ser revisadas y flexibilizarla.

El parlamentario apureño manifestó la preocupación del sector productivo agrícola en cuanto a dicha normativa la cual es inoperante, inapropiada y que en vez de estimular la producción restringe el desarrollo agrícola, la soberanía y la seguridad agroalimentaria en el país.

Finalmente los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional aprobaron el informe final de la Ley de Semilla, instrumento legislativo que permitirá presentarle al país una norma que apalanque la producción nacional para brindarle a los venezolanos una mejor calidad de vida.