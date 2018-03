Juan Pablo Guanipa: El Frente Amplio luchará por conseguir verdaderas condiciones electorales

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 14, 2018 7:05 pm

Pelear por condiciones electorales. Ese es el objetivo del anunciado Frente Amplio Venezuela Libre. Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, aseguró que desde la plataforma unitaria, lucharán por conseguir un verdadero proceso de elección popular que permita que los venezolanos elijan un nuevo presidente de la república y con ello, logren abrir paso hacia la transformación del país.

NOTA DE PRENSA

“Hemos recibido solicitudes de la sociedad venezolana para que nos unamos. Ese gran esfuerzo de Unidad se concreta con la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre. Una plataforma para luchar por condiciones electorales para que este país salga de la situación grave que estamos viviendo” manifestó Guanipa durante el programa ‘A Tiempo’ que transmite Unión Radio.

Desde la oposición venezolana, la decisión ha sido no prestarse para la denominada “farsa electoral” convocada para el 20 de mayo, sino cohesionadamente, exigir condiciones electorales para lograr un proceso electoral libre y transparente, que permita elegir durante el 2018 un nuevo presidente de la República, como dicta la Constitución. “Este gobierno no se ha esmerado por rescatar la confianza del pueblo sino por organizar y controlar el poder electoral para ganar elecciones sin tener votos. Por eso decimos, que en estas condiciones, no podemos ir a elecciones. Exigimos que se cumpla con lo que exigen las leyes venezolanas”.

“Si logras un CNE equilibrado, lo demás viene solo, porque cada una de las etapas del proceso electoral se va dando como corresponde. Pero también exigimos observación internacional y no una ruta turística de un grupo que viene el día de las elecciones, recorre los centros y dice que todo está bien sino observación desde el momento de la convocatoria del proceso, que debe ser por lo menos con seis meses de anticipación para que se cumplan los pasos que estipula un cronograma electoral” añadió.

Crisis acentuada

Lograr una solución política a la crisis que enfrenta el país resulta imperativo, según el opositor. La aguda crisis de escasez y desabastecimiento que cobra vidas por desnutrición, la escasez de efectivo, transporte público y demás servicios básicos, empuja al país “hacia el colapso”, a juicio del dirigente de Primero Justicia.

“El tema de la electricidad llegó a Caracas, algo que era impensable porque el gobierno cuidó que eso no ocurriera pero ahora, una realidad que llevan mucho tiempo los estados padeciendo, también se siente en la capital. Hay que sumarle a eso el problema del transporte público, del agua, del gas y la aguda crisis de alimentos y medicinas, hacen que lo que vivan los venezolanos, sea una verdadera tragedia. Es urgente cambiar esta situación, más aun cuando Venezuela tiene las herramientas para hacerlo pero hace falta voluntad de sus gobernantes, lo que no es posible alcanzar con el régimen de Maduro”. XXX