¡No tiene miedo! Federer desea jugar contra Nadal en terreno de arcilla

Mar 14, 2018 12:54 pm

Aunque todavía no ha anunciado sus planes para la temporada sobre tierra batida, el suizo Roger Federer ha señalado en Indian Wells (California) que le encantaría jugar contra el español Rafael Nadal sobre arcilla.

“El hecho de que juegue o no en tierra (esta temporada) no depende de la presencia o ausencia de Rafa (Nadal) y Novak (Djokovic)”, ha señalado Federer tras vencer al serbio Filip Krajinovic en 58 minutos (6-2 y 6-1) y lograr los octavos de final del torneo californiano, primer Masters 1.000 de la temporada.

“Pero me encantaría jugar contra Rafa en tierra, al mejor de cinco sets. Me gustaría ver qué pasa ahora. Pero no hay garantía de que tenga más suerte hoy que en el pasado”, admitió el suizo, que no avanzó sus planes.

“Depende de lo que quiera hacer, de cómo evitar la lesión, lo que mi cabeza me dice que haga”, comentó el actual número uno del mundo, que debe alcanzar las semifinales en Indian Wells para mantener su posición.

“No sé, no lo he pensado. No sé en qué medida el progreso que llevo me ayudará contra Rafa en la tierra. Él sigue siendo el que mejor se mueve en esta superficie. No sé si me muevo mejor que antes en la tierra, no he jugado durante mucho tiempo”, dijo.

“Sigo pensando que es el mejor jugador de la tierra“, reiteró sobre Nadal, y “que siempre será el mejor jugador de la historia en la tierra”.

EFE