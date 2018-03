Ricardo Sánchez: Si el Petro es tan malo, por qué no nos dejan darnos un trancazo

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 14, 2018 9:12 am

Ricardo Sánchez envió un mensaje a los líderes opositores que se encuentran en una gira en el exterior con sus similares internacionales con el “objetivo de anular la salida de la criptomoneda nacional”: “Si el Petro es tan malo, por qué no nos dejan darnos un trancazo”, dijo en VTV.

El secretario general nacional de “Alanza pal cambio” comenzó su discurso en el programa “Encendidos”, como de costumbre, atizando en contra de la bancada opositora, asegurando que un sector “decide no participar en elecciones porque sabe que tendrían una nueva derrota” .

Posteriormente, el constituyente arrancó su plática sobre la nueva criptomoneda criolla, el Petro, y destacó “los beneficios” en la economía venezolana: “El Petro es la solución para Venezuela, si alguien decía que el Bitcoin es la Fórmula 1, el petro es la Fórmula E. Actualmente es una iniciativa que va en primera fase, pero exitosa”.

“El petro superó los 737 millones de dólares, y hoy temprano ha superado los 5000 millones de dólares“, mencionó.

Manifestó que la criptodivisa tiene como objetivo estabilizar la la economía del país y recuperar el poder adquisitivo del bolívar fuerte, aunque garantiza que no sustituirá a la moneda nacional.

“Estamos generando las condiciones para el fortalecimiento de nuestra moneda, el petro es una alternativa, pero no un auxiliar”.

Sánchez reveló que dicho capital electrónico verá la luz bajo el precio que ostenta el barril de petróleo venezolano, es decir, un Petro equivaldría a 60 dólares, y solo podrá ser adquirido por usuarios que puedan ofertar con yuanes, euros y dólares.

Aclaró que se está migrando a la criptoeconomía por un “acoso a las ganancias de la nación”

“Hoy a los venezolanos se les bloquean las cuentas, y no son adeptos al gobierno, he hablado con una persona que vive afuera y me dijo que nunca votó por el gobierno pero le bloquearon su cuenta”, aseguró.

“La banca mundial ataca a las criptomonedas porque se ven amenazados ante el avance de esta alternativa tecnológica”, culminó.