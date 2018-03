Tachirenses llevan más de 30 horas sin luz #14Mar

Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 14, 2018 7:53 am

A oscuras e incomunicados se encuentran los tachirenses, pues desde el lunes 5 de marzo las fallas de energía eléctrica, los racionamientos en el suministro de agua potable y el deficiente funcionamiento en las telecomunicaciones, son más notorios con el pasar de los días.

Por Daniel Santamaría / La Nación Web

El jueves 8 de marzo, a través de la cuenta de Twitter de la Gerencia de Cantv, @SalaPrensaCantv, se pronunció que ocurrió “una incidencia en la central San Cristóbal Centro”, lo que se presume que ha afectado el servicio ABA Cantv, pero en ningún momento fue aclarado el tipo de incidencia y posteriormente, en horas de la mañana del viernes 9, informaron a través de la misma cuenta que “incidencia técnica” en Táchira afectó también a los estados Mérida y Trujillo.

Por su parte, Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, explicó en rueda de prensa, ofrecida en el estado Trujillo, que “la principal falla en el servicio eléctrico los últimos días es climatológica, por cuanto se ha registrado una fuerte sequía”, aseguró.

De igual manera, agregó que para atender con prontitud la contingencia en el servicio eléctrico, el Ejecutivo nacional ha creado un equipo multidisciplinario que está efectuando acciones, en pro de los venezolanos que se encuentran perjudicados.

Comerciantes, transportistas, estudiantes y la colectividad en general se han visto profundamente afectados por las continuas fallas, pues las denuncias sobre artefactos eléctricos dañados, la imposibilidad de comunicarse y de mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, se han incrementado.

Hablan los afectados

Por su parte, Diario La Nación consultó a algunos usuarios sobre cómo se han visto afectados por los constantes cortes de luz y cuál consideran sea la causa de los mismos, a lo cual respondieron:

“Se me quemó la nevera por las fallas de luz; no tenemos Internet, tampoco hay transporte, y considero que esto se debe a las pésimas políticas de gobierno”, así lo dijo Carolina Mendoza, ama de casa, habitante del municipio Cárdenas.

Mendoza, quien a través de su rostro expresaba preocupación, añadió que no solo es la luz, también falla el servicio de agua y las instituciones educativas-a su juicio- no están laborando con normalidad.

Richard Sepúlveda, quien trabaja en una empresa como “mensajero”, comentó: “en mi trabajo me veo afectado porque cada vez que voy al banco no hay línea, y también hay congestionamiento en las calles porque no están en funcionamiento los semáforos”.

Sepúlveda enfatizó en que también se le dificulta el “tanqueo” de gasolina, la compra de alimentos, porque no funcionan los puntos de venta, y consideró que “estas fallas se deben a la falta de mantenimiento a estas plantas por parte del Gobierno nacional”.

A su vez, Miguel Cruz y Eloína Barreto, habitantes del poblado Río Negro, en el municipio Fernández Feo, en medio de su angustia comentaron: “la luz llega por raticos, y se nos quemaron el televisor y la nevera”.

A juicio de ambos, no saben si considerar que es un sabotaje: “de pronto puede ser la sequía, aunque todos son sencillamente comentarios; pero esperamos que los organismos encargados solucionen pronto esta situación que está afectando al estado”, puntualizaron.

Miguel Ángel Castillo, quien reside en La Pedrera, municipio Libertador, manifestó que “se nos están quemando los aparatos eléctricos, porque son más de 3 o 4 apagones al día y nadie nos responde por lo que se daña”.

“¿Será que nos quitan las luz por gusto?, o es por racionamiento, sencillamente, hagan un plan para que los ciudadanos se encuentren alerta y desconecten sus aparatos”, comentó Castillo.

Indignada, Rosa Calderón, comerciante de la parroquia La Concordia, expresó: “estos cortes no han afectado a todos los habitantes”; en su opinión, para concluir, dijo que “nadie le da respuesta al pueblo”.

Wilmer Briceño, quien se desempeña como taxista, indicó: “se me han dañado electrodomésticos, son generalmente 8 a 10 apagones constantes; no tenemos Internet, los teléfonos funcionan a ratos”; además -según su criterio-, “el Gobierno nacional es el responsable de esta situación”.

Asimismo, Rodolfo Velasco, sancristobalense, quien día a día trabaja como conductor de carga pesada para poder llevar la comida a su hogar, dijo: “el Gobierno debe tomar cartas en el asunto, pues si no pueden solventar esta crisis deberían renunciar; esto sencillamente se debe a la falta de mantenimiento de estas plantas”, indicó.

Cabe destacar que este sondeo realizado no totaliza las opiniones de todos los tachirenses, pero sí expresa lo que consideran algunos usuarios del servicio eléctrico, el cual está presentando inminentes deficiencias.